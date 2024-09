- Il "gioco della follia" delle prime risposte di Fürther da Zero

Dopo una prestazione stellare di Nahuel Noll nonostante le pesanti critiche, Alexander Zorniger, allenatore del Fürth, ha riversato su di lui elogi. "Nahuel Noll e un po' di fortuna ci hanno aiutato a mantenere la porta inviolata nella prima metà. Ma abbiamo veramente meritato la vittoria nella seconda metà," ha dichiarato Zorniger dopo la vittoria per 4-0 del Fürth contro l'SSV Jahn Regensburg nella 2. Bundesliga.

A soli 21 anni, Noll si è dimostrato una solida base per il Fürth, una settimana dopo il suo errore che aveva portato a un pareggio contro il Paderborn, che gli era costato parole dure da parte del suo allenatore. Zorniger ha poi espresso rimorso per la sua sfuriata emotiva. Tuttavia, Noll ha dimostrato il suo valore di fronte ai 13.105 spettatori dello stadio di Regensburg.

La partita si è trasformata rapidamente in un montagnes russe.

"È stata una partita pazzesca," ha commentato Zorniger dopo una partita che era iniziata alla grande per il Fürth. Meyerhöfer, il difensore, ha segnato il primo gol con un pallonetto su calcio d'angolo di Hrgota (4º minuto). La squadra aveva un'altra promettente occasione di testa dopo il primo gol, ma poi ha improvvisamente perso il vantaggio, permettendo al Regensburg di sfruttare l'opportunità. Il Regensburg aveva chances di pareggiare o addirittura passare in vantaggio.

Tuttavia, il Fürth si è dimostrato una squadra altamente efficiente. Futkeu, l'attaccante, ha trovato la rete con l'assist di Massimo al 49º minuto. Hrgota, il capitano, ha segnato un altro gol all'87º minuto, e Green ha segnato l'ultimo gol proprio sul fischio finale (88º minuto), assicurando un ottimo inizio al Fürth con 8 punti.

Il Regensburg, invece, ha avuto un inizio difficile, perdendo tre delle prime quattro partite. Hanno molto lavoro da fare durante la sosta internazionale. Il rapido svantaggio di 0-2 all'inizio del secondo tempo contro il Fürth ha rappresentato un punto di svolta per il Regensburg. "Abbiamo iniziato a perdere la concentrazione verso la fine della partita e abbiamo perso 0-4 in modo abbastanza frustrante," ha detto Enochs, allenatore del Regensburg.

