Il gioco del bere ha reso ufficiale l'amore reale.

Il Principe William e la Principessa Kate si sono conosciuti durante gli anni del college, come è noto. Ma come hanno fatto i loro compagni di studi a scoprire il loro amore? Secondo un nuovo libro, è stata l'ex ragazza del futuro erede al trono a svelare il loro segreto durante un gioco di bevute.

Che i giochi di bevute siano parte della vita quotidiana degli studenti non sorprende molti. E la notizia che la futura coppia reale, il Principe William e la Principessa Kate, abbia presumibilmente partecipato a uno durante i loro anni del college non è di per sé una sorpresa. Ma il risultato del gioco, che l'autore Robert Jobson scrive nel suo nuovo libro "Catherine, la Principessa del Galles" secondo la rivista "People", lo è.

Secondo il libro, William e Kate hanno giocato a "Non ho mai". Le regole sono semplici: chi non è interessato dalla affermazione scelta deve bere un sorso.

Nel caso della futura coppia reale, è stata un'ex ragazza del Principe William a far scoprire il suo amore per Kate. La donna, Carly Massy-Birch, ha scelto l'affermazione: "Non ho mai frequentato due persone in questa stanza". Evidentemente, sapeva che in presenza di lei e Kate, solo il suo ex, William, avrebbe dovuto bere e così confermare la sua relazione con la sua attuale moglie.

Il scherzo è stato perdonato da tempo

Anche se l'amore tra William e Kate era già un segreto di Pulcinella, William non aveva ancora ufficialmente riconosciuto la sua nuova ragazza Kate. Pertanto, si dice che abbia reagito piuttosto irritato al trucco della sua ex ragazza.

Tuttavia, la rivelazione non ha danneggiato la relazione di William con Kate o la sua amicizia con la sua ex ragazza. Massy-Birch era tra gli ospiti onorati che hanno assistito al lussuoso matrimonio del Principe William e della Principessa Kate nel 2011. È improbabile che i reali abbiano partecipato ad altri giochi di bevute alla festa dopo di allora.

