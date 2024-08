Il giocatore più giovane della storia del Bayern si sviluppa nelle zone rurali

Giovane fenomeno Paul Wanner brilla nel suo debutto in Bundesliga per il 1. FC Heidenheim. I giganti del calcio del Bayern Monaco tengono d'occhio il progresso del 18enne. Attualmente, Wanner è completamente concentrato sul suo sviluppo atletico.

Gli occhi brillanti, Wanner si trovava nelle maestose sale dello stadio Millerntor. "Questo è ciò che voglio", ha sussurrato dolcemente, riflettendo sul suo ruolo importante al 1. FC Heidenheim. L'allenatore Frank Schmidt ha elogiato le sue abilità.

"Ha impressionanti doti di passaggio, un occhio attento e ha già raggiunto un livello straordinario nel calcio", ha elogiato Schmidt, evidenziando il giovane talento che il Bayern Monaco ha prestato a lui per un anno di affinamento. Wanner ha segnato il suo primo goal in Bundesliga nel 2:0 (0:0) contro il FC St. Pauli, coronando perfettamente la prima settimana del torneo. È stato "emozionante" per lui.

Elversberg, Heidenheim – FC Bayern?

Schmidt ha parlato apertamente delle abilità di Wanner. Deve imparare a gestire le aspettative elevate e trasformare gli insuccessi in esperienze di apprendimento positive. Un giorno, forse, sarà idoneo per i campioni in carica, avendo fatto il suo debutto nella massima serie tedesca per loro a 16 anni e 15 giorni nel 2022. Diversi team nazionali lo tengono d'occhio, compresa l'Austria - il suo paese di nascita, dove potrebbe giocare.

Attualmente, Wanner è completamente concentrato sul suo sviluppo atletico. La sua carriera ha fatto un balzo significativo l'anno scorso con un anno di apprendistato all'SV Elversberg nella 2ª serie. Ora, eccelle al livello successivo a Heidenheim e ha già festeggiato la vittoria d'esordio della DFB-Pokal e una vittoria per 2:1 contro il BK Häcken nel turno di qualificazione della Conference League.

Veloce, abile nel superare gli avversari e preciso nei tiri - l'esordio di Wanner in Bundesliga per il FCH ha lasciato i tifosi a bocca aperta. Schmidt lo ha considerato il miglior giocatore della partita per gran parte del primo tempo. Tuttavia, l'affascinante allenatore ha sottolineato che il viaggio di Wanner era appena iniziato. Deve sviluppare la "durezza" mentale e fisica per competere costantemente a un alto livello.

Wanner ammette che ci sono aree per migliorare. "Penso di avere ancora margine di crescita nel mio gioco difensivo complessivo", ha ammesso il giocatore destro: "E nel prendere responsabilità. Penso che questo sia un club eccezionale". Il suo inizio non potrebbe essere stato migliore.

