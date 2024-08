Il giocatore più alto del ranking Jannik Sinner si prepara per l' US Open dopo il trionfo al Cincinnati Open

L'italiano ha confessato di essere esausto dopo un torneo impegnativo, ma è riuscito comunque a sconfiggere il suo avversario americano in finale con un 7-6(4) 6-2 di vittoria in due set.

"È stata una settimana piuttosto dura, abbastanza impegnativa," ha commentato dopo la partita.

"È stato mentalmente difficile. Ho avuto una grande corsa qui e ho dato il massimo oggi. Entrambi eravamo piuttosto stanchi dalla giornata di ieri. Entrambi ci sentivamo piuttosto tesi, ma sono contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto nei momenti cruciali."

Sinner sembrava essere stato influenzato da un problema all'anca durante il torneo di Cincinnati, ma è riuscito comunque a conquistare il suo quinto titolo dell'anno.

Ha lottato in incontri difficili contro Rublev negli ottavi e Zverev nei quarti per affrontare Tiafoe - che era tornato da un set di svantaggio contro Rune nei quarti.

In finale, sono stati i potenti colpi da fondo campo di Sinner a fare la differenza, la sua forza e precisione erano troppo per Tiafoe.

Dopo la vittoria nel tiebreak, il 23enne italiano ha facilmente superato il secondo set per essere incoronato il più giovane campione maschile del torneo dal Murray nel 2008.

Preparazione per lo US Open

Questa vittoria darà nuova fiducia al gioco di Sinner mentre si dirige a New York per lo US Open, dove punta a conquistare il suo secondo titolo del Grande Slam.

Il'ultimo Grande Slam dell'anno inizia lunedì.

"Sono felice di essere in questa posizione di forza e di mantenere la mia forza mentale, continuando a lottare per competere e spero di poter produrre un buon tennis anche a New York," ha aggiunto Sinner.

Per Tiafoe, raggiungere la finale del Cincinnati Open ha rappresentato un miglioramento nella sua forma in una stagione in cui ha confessato di aver lottato con le prestazioni.

"Ho passato un brutto periodo per tanto tempo, quindi questa settimana significa molto per me," ha detto dopo la partita.

La vittoria di Sinner su Tiafoe in finale è stata un tributo alla sua resilienza nel tennis, soprattutto considerando la fatica fisica del torneo.

Nonostante la stanchezza fisica, Sinner guarda avanti all'US Open, dove spera di continuare il suo successo nei tornei del Grande Slam, proprio come ha fatto Rafael Nadal con la sua vittoria nel 2008.

