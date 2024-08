Il giocatore olimpico disqualificato per segni di diritti delle donne

All'esordio olimpico del Breaking, un'atleta afghana fa un'affermazione per i diritti delle donne nel suo paese. Questo è seguito da una punizione severa. Poiché i messaggi politici sono proibiti per gli atleti alle competizioni olimpiche.

La breaker afghana Talash è stata squalificata dopo la sua manifestazione per i diritti delle donne nel suo paese all'esordio olimpico delle danze sportive. La 21enne aveva presentato un mantello leggero blu con la scritta "Libere le donne afghane" durante la sua esibizione. La Federazione Mondiale di Danza Sportiva ha considerato questo "mostrare uno slogan politico" e ha squalificato l'atleta. Era già stata eliminata nel turno preliminare della competizione.

Talash, il cui nome civile è Manizha Talas, è fuggita dal suo paese dopo la presa del potere dei talebani e compete a Parigi come membro della squadra dei rifugiati. Si è confrontata con l'atleta olandese che alla fine ha ottenuto il quarto posto, India, sulla Place de la Concorde. I giudici hanno scelto unanimemente India. Nel Breaking, le cosiddette B-Girls si confrontano tra loro, ballando tre round brevi ciascuna. Alla fine di ogni round, una giuria valuta in base a cinque criteri. Chi vince il maggior numero di round vince la sfida.

I messaggi politici sono proibiti per gli atleti alle competizioni olimpiche. Tuttavia, il Comitato Olimpico Internazionale (IOC) aveva modificato la regola 50.2 del Carta Olimpica prima dei Giochi di Tokyo del 2021. Secondo questa, le proteste sono consentite a condizione che siano rispettati i principi dell'Olimpismo, non siano dirette contro persone, paesi, organizzazioni e/o la loro dignità, e non disturbino gli altri atleti durante la loro preparazione.

"Mi avrebbero giustiziata o lapidata"

Talash è fuggita in Pakistan con il suo fratello allora 12enne in agosto 2021 quando i fondamentalisti islamici hanno preso il potere in Afghanistan. "Se fossi rimasta in Afghanistan, non sarei sopravvissuta", ha detto alla BBC. "Mi avrebbero giustiziata o lapidata". Aveva ricevuto minacce di morte nella sua città natale di Kabul.

Il Breaking fa il suo debutto nel programma olimpico. La danza sportiva, che ha origine nell'hip hop, è destinata ad attrarre particolarmente il pubblico giovane per i Giochi Estivi. Tuttavia, potrebbe essere un'era olimpica di breve durata. Anche se Parigi aveva scelto il Breaking, il prossimo ospite, Los Angeles, preferisce il softball e il baseball. Pertanto, il Breaking non è nel programma olimpico per il 2028, ma ha una possibilità di tornare nel 2032 a Brisbane.

