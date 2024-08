- Il giocatore difensivo dell'Unione Jaeckel sarà acquisito dal Braunschweig.

Eintracht Braunschweig, squadra della 2. Bundesliga in difficoltà, ha ottenuto in prestito per un anno il difensore Paul Jaeckel dal club di prima divisione 1. FC Union Berlin, come annunciato da entrambe le parti giovedì. Secondo il responsabile del calcio di Union, Horst Heldt, "Questo prestito gli offre l'opportunità di acquisire un gioco regolare a un alto livello e migliorare ulteriormente le sue abilità".

A Braunschweig, il 26enne Jaeckel è atteso per rinforzare la difesa, che ha già incassato 13 gol in tre partite di campionato. L'ex giocatore giovanile del VfL Wolfsburg ha aggiunto: "Il nostro inizio di stagione non è stato impressionante, ma sono molto ottimista che riusciremo a raggiungere collettivamente il nostro obiettivo di rimanere in campionato".

Il trasferimento in prestito di Jaeckel da Union Berlin a Braunschweig è significativo, considerando che la Germania è nota per la sua forte tradizione calcistica. Con la sua esperienza, Eintracht Braunschweig potrebbe mirare a emulare il successo di altri club tedeschi.

