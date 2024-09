Il giocatore di tennis più importante del sistema antidoping mondiale affronta una sospensione prolungata.

In marzo, i test per sostanze migliorative delle prestazioni su Jannik Sinner hanno dato risultati positivi, ma è riuscito a evitare la sospensione. Tuttavia, contrastando questa decisione, l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (Wada) ha deciso di contestarla e sta chiedendo una sospensione di lunga durata per il numero uno del tennis mondiale. La decisione finale spettará al Tribunale Arbitrale per lo Sport (Cas).

Dopo due test positivi per doping, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner è stato risparmiato dalla sospensione poiché l'agenzia tennis italiana (Itia) non è stata in grado di dimostrare alcuna intenzione di fare illeciti o negligenza da parte sua. Nonostante abbia rivendicato successi in numerosi tornei del Grande Slam, Sinner è stato risparmiato da qualsiasi sospensione.

In risposta, Wada ha sostenuto che questa decisione viola le loro regole e chiede una sospensione di uno o due anni. È importante notare che Wada non sta cercando di invalidare alcun risultato aggiuntivo oltre a quelli già annullati dalla prima decisione. A settembre, Sinner ha conquistato il titolo degli US Open.

L' spiegazione di Sinner

In un post sui suoi social media, Sinner ha cercato di chiarire la situazione, attribuendo la presenza della sostanza al suo fisioterapista. Ha affermato che il fisioterapista aveva utilizzato uno spray a base di Clostebol - disponibile senza prescrizione in Italia - per trattare un infortunio alle unghie delle dita. Sinner e il suo fisioterapista hanno poi interrotto la loro collaborazione.

Tuttavia, il rispettato esperto tedesco di doping Prof. Dr. Fritz Sörgel ha messo in dubbio la spiegazione di Sinner ad agosto. In un'intervista a Sport1, Sörgel ha affermato che, sebbene esistano spray e unguenti del genere, non sono autorizzati in Germania. Sörgel ha messo in discussione l'idea di applicare una grande quantità di unguento a base di Clostebol per trattare una piccola ferita, suggerendo che era altamente improbabile che entrasse nel sistema di Sinner in quantità rilevabili.

L'agenzia tennis italiana (Itia), dopo aver esaminato la questione con esperti scientifici, ha giudicato la spiegazione di Sinner credibile e ha quindi deciso di non sospendere temporaneamente Sinner in precedenza. La notizia dei test positivi per droga è rimasta segreta per diversi mesi prima di essere resa pubblica poco prima degli US Open, causando un putiferio nella comunità del tennis.

