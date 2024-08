Il giocatore di tennis maschile di primo livello Jannik Sinner sostiene la sua innocenza, affermando di non essere coinvolto in alcun reato, dopo la sua fuga da un divieto di doping.

Il martedì, l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis ha dichiarato che il tennista italiano non era responsabile di alcuna scorrettezza o negligenza, nonostante avesse testato positivo per Clostebol, uno steroide anabolizzante, a livelli minimi da un campione raccolto l'10 marzo al torneo di Indian Wells. Un campione successivo raccolto otto giorni dopo ha mostrato anche tracce dello steroide a bassi livelli.

"Non è perfetto prima di uno Slam, ma secondo me so di non aver fatto nulla di sbagliato", ha dichiarato il 23enne. "Rispetterò sempre queste regole antidoping".

Sinner attualmente detiene la prima posizione nella categoria maschile allo US Open e affronterà il connazionale Mackenzie McDonald nel primo turno la prossima settimana.

In un post sui social media del martedì, Sinner ha attribuito i test positivi a "contaminazione involontaria di Clostebol" dovuta al trattamento del suo fisioterapista. Ha anche rivelato che il suo fisioterapista aveva applicato uno spray da banco sulla propria pelle per trattare una piccola ferita, non su Sinner.

Il venerdì, Sinner ha annunciato la separazione dal suo fisioterapista Giacomo Naldi e dal preparatore fisico Umberto Ferrara a causa di questo incidente.

"Abbiamo lavorato insieme per due anni, raggiungendo grandi successi e costruendo un forte team intorno a me", ha detto. "Ma a causa di questi errori, non mi sento più a mio agio nel continuare a lavorare con loro. Ho solo bisogno di un po' d'aria fresca".

Sinner ha riconosciuto di non poter controllare come la situazione potrebbe influire sulla sua reputazione.

"Quelli che mi conoscono bene sanno che non ho fatto, e non farei mai nulla, che vada contro le regole", ha detto.

Il venerdì, un altro giocatore ATP Frances Tiafoe è stato invitato a commentare Sinner. Tiafoe aveva perso contro Sinner nella finale del Cincinnati Open il lunedì, un giorno prima dell'annuncio dell'ITIA.

"Le autorità competenti hanno preso la loro decisione - l'hanno dichiarato idoneo a competere. È tutto ciò che posso dire sulla questione", ha detto Tiafoe. "In bocca al lupo a lui allo US Open, e sono solo entusiasta della mia preparazione per l'Open".

