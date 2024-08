Il giocatore di tennis di punta Jannik Sinner non affronterà la sospensione dopo due test positivi per una sostanza proibita.

L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha dichiarato martedì che Sinner non ha alcuna colpa o negligenza nonostante abbia testato positivo per Clostebol, uno steroide anabolizzante, a concentrazioni minime da un campione raccolto il 10 marzo a Indian Wells. Un campione successivo raccolto otto giorni dopo ha mostrato risultati positivi a livelli minimi.

In un post sui social media, Sinner ha spiegato che i test positivi erano dovuti a "contaminazione involontaria di Clostebol" da parte del suo fisioterapista. Il fisioterapista aveva utilizzato uno spray da banco per curare una piccola ferita sulla propria pelle, non su Sinner.

"Il suo allenatore fisico ha acquistato un prodotto, facilmente disponibile in qualsiasi farmacia italiana, che ha dato al fisioterapista di Jannik per trattare un taglio sul dito del fisioterapista", ha spiegato la dichiarazione di Sinner.

"Jannik non ne era a conoscenza e il suo fisioterapista non sapeva di stare usando un prodotto contenente Clostebol. ... Il fisioterapista ha trattato Jannik senza guanti e, insieme a diverse lesioni cutanee sul corpo di Jannik, ha causato la contaminazione involontaria".

Di solito, dopo un test positivo, un giocatore viene sospeso provvisoriamente, ma ha la possibilità di appellarsi a un presidente di tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions per revocare la sospensione provvisoria, secondo l'ITIA.

In entrambi i casi, Sinner ha vinto l'appello contro la sospensione provvisoria, permettendogli di continuare a giocare.

L'ITIA ha stabilito che gli esperti scientifici hanno trovato la spiegazione di Sinner credibile e hanno scelto di non opporsi ai suoi appelli per revocare le sospensioni provvisorie. Il caso è stato quindi rimesso a un tribunale indipendente, con un'udienza che si è tenuta il 15 agosto. Il tribunale ha emesso una sentenza di non colpevolezza o negligenza, permettendo a Sinner di evitare qualsiasi sospensione.

"Adesso metterò questa situazione difficile e sfortunata alle spalle", ha dichiarato Sinner sui suoi account social. "Continuerò a fare tutto il possibile per garantire il mio rispetto del programma anti-doping dell'ITIA e avrò un team intorno a me che sia meticoloso nel rispetto delle regole".

In linea con il Codice Mondiale Anti-Doping (WADC) e il Programma Anti-Doping del Tennis (TADP), i risultati, i premi in denaro e i punti del ranking di Sinner a Indian Wells sono stati annullati. Sinner, che ha raggiunto le semifinali al torneo della California, ha perso $325,000 e 400 punti nel ranking.

Martedì, l'ATP ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che non è stata trovata alcuna colpevolezza o negligenza nel caso di Jannik Sinner.

"Siamo lieti che non sia stata stabilita alcuna colpevolezza o negligenza nel caso di Jannik Sinner", ha dichiarato l'ATP in una nota.

"Vogliamo anche riconoscere la forza del processo di indagine e della valutazione indipendente dei fatti nel Programma Anti-Doping del Tennis (TADP), che gli ha permesso di continuare a competere", ha aggiunto la nota.

"Questa è stata una situazione difficile per Jannik e il suo team, e sottolinea l'importanza per i giocatori e i loro entourage di esercitare la massima cautela nell'uso di prodotti o trattamenti. L'integrità è fondamentale nel nostro sport".

Sinner ha vinto cinque titoli in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore del

