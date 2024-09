Il giocatore di hockey su ghiaccio australiano Tom Craig è stato messo sotto accusa disciplinare per aver tentato di acquistare cocaina durante le Olimpiadi di Parigi.

Secondo una dichiarazione, Hockey Australia ha inflitto la punizione a Craig il 9 settembre, specificando che deve partecipare a "sessioni di apprendimento e consapevolezza obbligatorie".

L'annuncio ha dichiarato: "La metà di questa sospensione verrà scontata completamente, mentre l'altra metà verrà sospesa indefinitamente, a condizione di rispettare gli standard comportamentali e le norme di condotta".

"Durante la sospensione, Craig non potrà partecipare a nessuna partita, torneo o evento governato o organizzato da Hockey Australia, compresi i prossimi campionati Hockey One League e FIH Pro League".

Hockey Australia ha affermato che Craig sarebbe ancora idoneo per la selezione della squadra nazionale dell'anno successivo e ha espresso preoccupazione per il benessere del giocatore.

CNN ha contattato Craig tramite Hockey Australia per un commento sulla decisione.

Craig è stato arrestato dalle autorità francesi lo scorso mese per aver tentato di acquistare cocaina nel centro di Parigi. I giudici francesi si sono poi presentati davanti a lui, dopo di che è stato rilasciato con un avvertimento di non impegnarsi in attività simili in futuro, come rivelato dai pubblici ministeri di Parigi a CNN in precedenza.

Dopo il rilascio dalla stazione di polizia di Parigi, Craig ha parlato con i giornalisti, esprimendo rimorso per le sue azioni delle ultime 24 ore. Ha riconosciuto il suo errore, ha assunto la piena responsabilità e ha menzionato che le sue azioni non riflettevano in alcun modo i valori della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, degli amici, dello sport o della squadra olimpica australiana.

"I've let you all down, and I'm profoundly sorry," Craig ha dichiarato.

Il 29enne è un membro esperto della squadra nazionale, con oltre 100 presenze per il suo paese. Ha fatto parte della squadra che ha ottenuto il secondo posto alle Olimpiadi di Tokyo. Tuttavia, l'Australia è stata eliminata ai quarti di finale a Parigi.

Craig deve utilizzare il suo tempo durante la parte sospesa della sua punizione per migliorare la sua comprensione di questioni rilevanti, poiché è tenuto a partecipare a "sessioni di apprendimento e consapevolezza obbligatorie" relative allo sport e al comportamento. È importante per Craig mantenere un atteggiamento positivo verso il suo sviluppo personale, poiché questo potrebbe potenzialmente aprirgli la strada per il suo futuro coinvolgimento nello sport.

