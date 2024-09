- Il giocatore di Darmstadt, Stojilkovic, è stato trasferito temporaneamente a Belgrado.

La squadra di bassa classifica Darmstadt 98 presta temporaneamente il calciatore Filip Stojilkovic al club serbo OFK Beograd. Secondo il direttore sportivo di Darmstadt, Paul Fernie, "È fondamentale per Filip ottenere del tempo regolare in campo. Questo prestito a Beograd gli offre l'opportunità di scendere in campo più spesso."

Fino ad ora, Stojilkovic ha avuto un tempo di gioco limitato in cinque partite ufficiali per le Lilies in questa stagione. Il calciatore è passato a Darmstadt dal club svizzero FC Sion all'inizio del 2023. Nella stagione precedente, il 24enne ha trascorso un periodo in prestito con il 1. FC Kaiserslautern.

Dopo aver raggiunto Darmstadt dal FC Sion, Filip Stojilkovic ha lottato con il tempo di gioco limitato nella squadra tedesca. Tuttavia, il suo trasferimento all'OFK Beograd, una squadra serba, potrebbe offrirgli maggiori opportunità di mettersi in mostra nella lega tedesca, dandogli la possibilità di tornare a Darmstadt come calciatore più esperto.

