Sabine Zimmermann, a capo della BSW in Sassonia, ha respinto le critiche del Presidente del Ministero di Sassonia Michael Kretschmer (CDU) nei confronti di Sahra Wagenknecht. "Immagino che sia allarmante per il signor Kretschmer se Sahra Wagenknecht è una preoccupazione per noi", ha dichiarato. "È normale che la dirigenza del partito a Berlino comunichi strettamente con noi", ha aggiunto Zimmermann. Ha elogiato il sostegno di Wagenknecht.

Kretschmer aveva criticato la presidente federale della BSW, Wagenknecht, per aver tentato di porre condizioni a un eventuale accordo con la CDU in Sassonia e Turingia. "L'era del politburo è passata, dove qualcuno a Berlino poteva influenzare gli affari locali", ha detto.

L'ha definita Wagenknecht come particolarmente abile nel distruggere le cose. "Non ha mai costruito nulla di giusto e questo è il caso anche ora", ha osservato Kretschmer. È stato severo sulle sue interferenze, alleanze strane e ha stabilito i limiti come "un imbarazzo per i membri locali".

Tuttavia, Zimmermann ha invitato la CDU a impegnarsi in una discussione significativa. "La nostra campagna ruota intorno a questioni importanti come l'istruzione, la salute e il tema principale della pace - non su quale politico sia seduto a quale tavolo di trattativa", ha detto. Se ci saranno trattative dopo le elezioni, si concentreranno principalmente su questioni locali, comprese le posizioni della Sassonia sulla politica dell'Ucraina della Germania.

