Il giocatore di basket statunitense Sonny Weems maltrattato dai tifosi in Cina

In un video che circola sui social media, si sentono i tifosi gridare ripetutamente la parola "N" e "vattene dalla Cina" al 35enne Weems, che gioca per i Guangdong Southern Tigers nella Chinese Basketball Association.

L'incidente è avvenuto dopo la partita dei Southern Tigers contro i Liaoning Flying Leopards giovedì scorso. Durante la partita è scoppiata una rissa tra Weems e il giocatore cinese Han Dejun che ha portato all'espulsione di entrambi i giocatori.

Nel video si vede Weems uscire dal pullman della squadra insieme al resto della squadra quando si sente una folla di tifosi che urla insulti razzisti. Weems sembra ignorare la folla.

In una dichiarazione di venerdì, l'ACB ha affermato di avere un "atteggiamento di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi parola o azione discriminatoria" e in una lettera aperta ai tifosi ha chiesto loro di non impegnarsi in "comportamenti incivili" e "parole volgari".

"Sia in campo che fuori, i tifosi dovrebbero guardare la partita in modo civile, rispettarsi a vicenda e non fare nulla che danneggi la reputazione della squadra", si legge nella lettera.

Entrambe le squadre hanno condannato il comportamento dei tifosi, con i Flying Leopards che hanno affermato che le parole hanno gravemente danneggiato la squadra del Guangdong e l'immagine del campionato e dei tifosi.

"Il rispetto per l'avversario è una qualità fondamentale che ogni giocatore dovrebbe avere, ed è anche un requisito fondamentale per un tifoso qualificato", si legge nel comunicato della squadra.

La CNN ha contattato Weems, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta. Anche lui non ha commentato pubblicamente l'abuso sui suoi account Twitter o Instagram, ma ha postato emoji di cuori in un arcobaleno di colori diversi su Weibo.

Il giocatore taiwanese-americano Jeremy Lin ha offerto a Weems il suo sostegno tramite i social media, scrivendo sulla sua pagina Weibo: "L'abuso che Weems ha ricevuto è stato davvero irrispettoso, quella parola portava con sé così tanto dolore, ingiustizia e odio che non riuscivo a esprimere a parole".

Anche sul profilo Weibo di Weems i fan hanno lasciato messaggi di sostegno. "Pace e amore. Saremo sempre dietro di te", ha detto uno di loro, mentre un altro ha scritto: "Mi dispiace. Stai bene ora? Ti sosteniamo sempre e restiamo qui con te".

Weems è stato scelto dai Chicago Bulls nel draft del 2008 e ha poi trascorso diverse stagioni in NBA nel corso della sua lunga carriera. Si è unito ai Southern Tigers nel 2018 e li ha aiutati a vincere gli ultimi tre titoli.

L'episodio di razzismo arriva tre settimane prima che la Cina ospiti le Olimpiadi invernali di Pechino.

Lunedì l'ex stella dell'NBA Yao Ming, ora presidente della CBA, ha parlato dell'importanza dello sport per costruire ponti tra le comunità.

"È normale che ci sia traffico sui ponti, quindi a volte si verificano collisioni", ha detto ai giornalisti. "Potrebbe essere necessario un po' di tempo per risolvere alcune questioni... Ma vogliamo mantenere i ponti intatti".

