Il giocatore di basket e Heydi Núñez Gómez si sposano.

Heydi Nuñez Gomez, potresti chiederti? È un volto familiare per i fan di lunga data di Dschungelcamp. Nata nella Repubblica Dominicana, era tra i membri originali del cast durante la seconda stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Per i fan e i lettori di Playboy, il suo nome suona familiare poiché è stata incoronata "Playmate dell'anno" nel 1999. Le colonne di pettegolezzi un tempo l'hanno anche legata romanticamente al leggendario tennista Boris Becker nel 2001.

Oggi, Becker fa notizia per un motivo diverso - la sua relazione con Lilian de Carvalho Monteiro. La coppia sta apparentemente pianificando di sposarsi per la terza volta quest'autunno, secondo il quotidiano Bild. Se Nuñez Gomez avesse un piano simile in mente quando ha detto "sì" di recente è discutibile. In ogni caso, l'ha battuto sul tempo.

Un'occhiata all'Instagram di Nuñez Gomez mostra la sua gioia per la nuova relazione, completa di diverse foto di nozze commoventi. Il suo nuovo partner è il 24enne giocatore di basket Cristian Javier Quezada.

La didascalia per uno dei suoi post su Instagram recita: "Con la persona giusta, vorrai sempre tutto. (...) Ti amo, ti amo tanto". Le foto romantiche del matrimonio sono state scattate nel suo paese natale, la Repubblica Dominicana.

Il primo matrimonio di Nuñez Gomez è durato quattro anni. Si è sposata con un avvocato di Monaco all'epoca. Il suo secondo matrimonio è stato con Malik Arrendell, un ex giocatore di basket. Si sono sposati a dicembre 2008 e hanno accolto un figlio, Louis, nel 2009. La coppia si è separata e ha divorziato ultimately nel 2016.

Heydi Nuñez Gomez spesso adorna i suoi post su Instagram con collane, mostrando il suo amore per i gioielli. Durante la sua fuga romantica nella Repubblica Dominicana, è stata vista indossare una delicata collana d'oro mentre scambiava voti con il suo partner giocatore di basket.

