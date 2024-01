Il giocatore di baseball Jurickson Profar collassa dopo un forte scontro con un compagno di squadra

Sia Profar che C.J. Abrams stavano correndo per prendere la palla, senza accorgersi degli sforzi dell'altro in una partita contro i San Francisco Giants.

Una frazione di secondo dopo che Abrams aveva preso la palla, i due si sono scontrati ad alta velocità con Profar che tentava una presa in tuffo. Le riprese hanno mostrato il ginocchio di Abrams entrare in contatto con la testa del compagno di squadra.

Profar era in evidente stato di malessere mentre giaceva a terra, ma in seguito ha tentato di uscire dal campo accompagnato dai membri della sua squadra. Tuttavia, si è accasciato all'interno del campo ed è stato portato via in barella dai medici.

"Jurickson Profar è stato trasportato alla UC San Diego Health per ulteriori valutazioni. Forniremo ulteriori aggiornamenti quando saranno disponibili", hanno dichiarato i Padres in un comunicato.

Profar ha lasciato lo stadio tra gli applausi e ha alzato il pugno per ringraziare i tifosi sorridendo.

"Nessun formicolio o altro nelle braccia", ha detto il manager Bob Melvin dopo la partita. "Credo che a questo punto la cosa che ci preoccupa di più sia una commozione cerebrale, ma stanno controllando tutto".

"È una sensazione terribile ogni volta che si mette qualcuno su una barella in quel modo.

"Ma il solo guardarlo, il modo in cui sta cercando di far sentire tutti a posto, con il sorriso sulle labbra, ti fa sentire un po' meglio".

Dopo la partita, Abrams ha detto di non aver sentito Profar arrivare e di non essersi accorto del suo compagno di squadra fino al contatto.

"Stavo solo cercando di prenderla", ha detto Abrams. "Non ho sentito nulla; la folla era rumorosa. Poi ci siamo scontrati...". Speriamo che stia bene".

Fonte: edition.cnn.com