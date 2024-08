- Il giocatore della NHL Gaudreau e suo fratello incontrano un tragico destino in un incidente stradale.

La National Hockey League's Columbus Blue Jackets è in lutto per la scomparsa del giocatore di hockey Johnny Gaudreau. Il 31enne atleta della nazionale americana e suo fratello minore Matthew, di 29 anni, sono morti in un incidente stradale nel New Jersey, USA. Le autorità locali hanno confermato che sono stati investiti da un veicolo mentre facevano ciclismo giovedì (ora locale), morendo successivamente a causa delle ferite.

L'incidente è avvenuto vicino a Philadelphia, dove erano diretti per il matrimonio della loro sorella il giorno successivo. Il conducente del veicolo è stato arrestato e sospettato di guida in stato di ebbrezza al momento dell'incidente.

Un tragico voltafaccia

Il commissioner della NHL Gary Bettman ha espresso il suo dispiacere e ha ricordato che Gaudreau era non solo un bravo giocatore di hockey, ma anche un uomo di famiglia devoto. La Federazione Tedesca di Hockey su Ghiaccio ha espresso orrore per l'accaduto. "Le nostre condoglianze vanno alle loro famiglie, ai loro amici e ai membri delle squadre di USA Hockey e dei Columbus Blue Jackets", ha dichiarato la DTB in una nota. Alla Coppa del Mondo tenutasi in Repubblica Ceca quest'anno, c'è stata una sconfitta per 1-6 nella partita del gruppo contro la squadra tedesca, con Gaudreau che ha segnato il 0-3.

L'attaccante ha trascorso nove stagioni nella NHL con i Calgary Flames prima di iniziare il suo terzo anno con i Columbus Blue Jackets. Soprannominato "Johnny Hockey", Gaudreau ha totalizzato 642 punti tra gol e assist in 644 partite nel circuito professionistico nordamericano. È il giocatore americano con il maggior numero di assist e punti totali ai Campionati del Mondo, con 30 assist e un totale di 43 punti.

Il tragico incidente è avvenuto vicino a Salem, dove avrebbe dovuto svolgersi il matrimonio della loro sorella. Nonostante la tragedia, la Federazione Tedesca di Hockey su Ghiaccio ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e alle squadre di Gaudreau.

