- Il giocatore della nazionale Beier e il BVB concordano - inizia il poker sostitutivo

Calciatore della nazionale Maximilian Beier avrebbe deciso di unirsi al Borussia Dortmund, secondo "Bild". Il club della Bundesliga e il 21enne del TSG 1899 Hoffenheim avrebbero raggiunto un accordo. Beier dovrebbe sostituire l'attaccante della nazionale Niclas Füllkrug, passato al West Ham United, nell'attacco di Dortmund. Il suo contratto con i Kraichgauern scade il 30 giugno 2027 e sarebbe previsto un clausola di rescissione di 30 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da "Bild", Dortmund sta preparando un'offerta iniziale di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, il club vuole spendere solo quanto ha guadagnato dalla cessione di Füllkrug. Si ipotizza che il BVB abbia incassato 27 milioni di euro per Füllkrug, con altri cinque milioni possibili attraverso bonus.

Ricken: Beier è un buon giocatore

Beier ha segnato 16 gol lo scorso anno e è versatile in attacco. "Che Maximilian Beier sia un buon giocatore, non lo sanno solo Hoffenheim e noi, ma anche molti altri. È un giocatore di un'altra squadra. Certo, c'è una dinamica perché abbiamo ceduto Niclas Füllkrug. Ovviamente siamo preparati a queste situazioni, ma non si possono implementare in un giorno", ha detto di recente il direttore generale Lars Ricken.

Il TSG 1899 Hoffenheim e altri club hanno mostrato interesse nel garantire i servizi di Maximilian Beier, vista la sua ottima prestazione e la clausola di rescissione sul suo contratto. Con il Borussia Dortmund attualmente concentrato sul spendere solo quanto ha guadagnato dalla cessione di Niclas Füllkrug, altri club potrebbero vedere un'opportunità per trattare un accordo per Beier.

Leggi anche: