Il giocatore dei Minnesota Vikings Brian Flores ha espresso il desiderio di svilupparsi ulteriormente dopo le sue critiche a Tua Tagovailoa.

Il precedente quarterback dei Miami Dolphins ha fatto alcune dichiarazioni durante un'intervista recentemente trasmessa il lunedì, in cui ha discusso delle differenze tra lo stile di allenamento di Flores e il suo attuale allenatore, Mike McDaniel.

"Ascolta, sto solo dicendo la verità qui. Mi ha colpito in un modo che non è stato completamente positivo per me," ha detto Flores ai giornalisti il martedì.

"Ma allo stesso tempo, devo prendere questo e usarlo come un'opportunità per crescere e migliorare. Come posso sfruttare questa situazione per diventare una persona migliore? Sono io la persona di cui stavano parlando? No. Ma come posso migliorare e assicurarmi che nessuno parli di me in quel modo di nuovo?"

Flores è ora nella sua seconda stagione come coordinatore difensivo dei Vikings, avendo guidato i Dolphins nel periodo in cui Tua Tagovailoa è stato scelto come quinta scelta assoluta nel draft NFL del 2020. Tagovailoa e Flores hanno lavorato insieme per due stagioni, con Tagovailoa che ha partecipato a 23 partite, passando per 4.467 yard, segnando 27 touchdown e subendo 15 intercetti. Purtroppo, i Dolphins non sono riusciti a qualificarsi per i playoff in entrambe le stagioni.

"Se vieni costantemente criticato da un individuo negativo, finirai per interiorizzare quella negatività," ha detto Tagovailoa durante "Il Dan Le Batard Show con Stugotz" quando si è discusso di Flores.

Flores mostra una genuina felicità per il successo di Tagovailoa

Flores è stato licenziato dalla squadra a gennaio 2022 dopo tre stagioni e successivamente sostituito da McDaniel. Da allora, Tagovailoa ha mostrato un notevole miglioramento.

Durante la stagione 2021, Tagovailoa ha giocato tutte le 17 partite per la prima volta nella sua carriera, guidando la lega con 4.264 yard passate, completando il 69,3% dei suoi passaggi, segnando 29 touchdown e subendo 14 intercetti. I Dolphins hanno ora raggiunto i playoff nelle ultime due stagioni sotto la guida di McDaniel.

Tagovailoa ha recentemente firmato un'estensione del contratto del valore di 212,4 milioni di dollari per quattro anni.

"Sono sinceramente felice per i successi di Tua e gli auguro solo il meglio," ha concluso Flores.

"Le relazioni tra giocatore-allenatore sono fondamentali per me. Allenare significa fare un impatto positivo sui giovani giocatori - era il motivo per cui sono entrato in questo lavoro. I miei allenatori hanno avuto un impatto significativo su di me quando ero un ragazzo e volevo pagare in avanti e influenzare i giovani per diventare le migliori versioni di se stessi."

