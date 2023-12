Il giocatore dei Cleveland Browns, Malik McDowell, è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un agente e di essersi esposto in pubblico.

Secondo il rapporto, un agente dello sceriffo della Contea di Broward ha risposto a una segnalazione di un uomo nudo che camminava vicino a una scuola di Deerfield Beach. Dopo che McDowell ha alzato lo sguardo verso l'agente e ha urlato un'imprecazione, "l'imputato mi ha caricato a tutta velocità (sic) con un pugno chiuso", si legge nel rapporto.

L'agente ha detto che a causa della vicinanza non è stato in grado di evitare l'attacco o di usare tattiche di de-escalation o un'arma non letale.

"L'imputato ha intenzionalmente spinto il suo corpo contro di me e ha iniziato a sferrare pugni chiusi contro di me", ha detto l'agente, secondo il rapporto. "I pugni sono stati sferrati con estrema aggressività e almeno un colpo mi ha colpito all'occhio destro, nella zona del tempio dell'occhio".

L'agente ha detto di essere stordito e di aver sentito un forte dolore nel punto in cui era stato colpito, e che il giocatore della NFL ha continuato il "violento attacco" sferrandogli colpi alla sommità della testa.

McDowell è poi fuggito e dopo un inseguimento a piedi è stato utilizzato un taser. Secondo il rapporto, McDowell è stato ammanettato e preso in custodia.

Oltre alle accuse di aggressione aggravata a un agente delle forze dell'ordine e di ostruzione della giustizia con violenza, McDowell è anche accusato di esposizione "per aver camminato nudo per strada esponendo i suoi organi sessuali alla vista del pubblico, compresa una scuola con bambini".

Adam Swickle, avvocato di Fort Lauderdale per McDowell, ha detto alla CNN per telefono: "Stiamo indagando per capire cosa sia successo. Questo è l'unico commento che ho al momento".

Secondo i documenti del tribunale, la cauzione è stata fissata a 31.000 dollari per tutte e tre le accuse.

McDowell, 25 anni, ha giocato 15 partite per i Browns nella scorsa stagione, registrando tre sack e 16 placcaggi solitari.

Un portavoce dei Browns ha dichiarato che la squadra è a conoscenza "dell'incidente molto preoccupante" e sta raccogliendo ulteriori informazioni.

"Comprendiamo la gravità della questione e il nostro pensiero è rivolto al benessere di tutte le persone coinvolte", ha dichiarato il portavoce in un comunicato inviato alla CNN. "Non faremo ulteriori commenti in questo momento".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com