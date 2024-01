Il giocatore dei Buffalo Bills Dion Dawkins descrive il momento in cui ha capito che "c'è qualcosa di molto, molto sbagliato" dopo il collasso di Damar Hamlin

Hamlin rimane in ospedale e in condizioni critiche dopo aver subito un arresto cardiaco durante la partita di lunedì. Suo zio, Dorrian Glenn, ha dichiarato alla CNN che Hamlin è ancora sedato, dopo essere stato rianimato due volte, sul campo e poi in ospedale.

La partita è stata poi rinviata, con i giocatori di entrambe le squadre visibilmente sconvolti.

"Ci si guarda intorno e si vede lo staff medico che fa il suo lavoro, e si sa che quando si tratta di qualcosa di minore, come qualcuno a terra, ma seduto, i ragazzi si muovono a passo spedito", ha detto Dawkins a Wolf Blitzer della CNN martedì.

Ma quando succede una cosa del genere, quando si agitano velocemente e chiamano i ragazzi in campo e lo staff medico d'élite, allora capisci che c'è qualcosa di veramente sbagliato".

"Per me è stata una delle prime esperienze in cui una cosa del genere è accaduta in questo modo, mettendo a tacere un intero stadio che era in tumulto già da mezza partita".

Secondo Glenn, Hamlin è attaccato a un ventilatore per alleviare lo sforzo dei polmoni, danneggiati dall'arresto cardiaco. Ha detto che le condizioni di suo nipote "stanno migliorando in modo positivo" mentre riceve le cure in ospedale.

Per Dawkins, che è alla sua sesta stagione con i Bills, la gravità della situazione lo ha spinto a pregare.

"Che tu sia credente o meno, solo un potere superiore può davvero prendere il controllo di ciò che accadrà", ha detto.

"Anche le persone che ci hanno aiutato hanno assistito quel potere superiore. Ma in quel momento devi essere vulnerabile e lasciare che la preghiera salga e faccia la sua magia".

Martedì il commissario della NFL Roger Goodell ha dichiarato che la partita tra i Bills e i Bengals non sarà ripresa questa settimana, aggiungendo che non è stata presa alcuna decisione su quando potrebbe essere giocata.

"Sono davvero fortunato che non abbiamo dovuto continuare a giocare", ha detto Dawkins.

"Il fatto che non siamo dovuti tornare in campo a giocare dimostra che c'è cura, e tutto quello che possiamo chiedere è di essere trattati come persone", ha aggiunto.

"La maggior parte delle persone ci tratta solo come atleti, come superstar e alcuni come celebrità, ma in quel momento loro [la NFL] ci hanno trattato come persone. Ed essere trattati come persone di cui ci si prende cura è una sensazione bellissima".

"Sono grato di essere stato trattato come una persona, così come il resto dei miei compagni di squadra, perché alla fine della giornata siamo persone. E abbiamo sentimenti, emozioni, piangiamo, soffriamo. E abbiamo famiglie, che soffrono e piangono".

