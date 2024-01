Il ginnasta russo Ivan Kuliak è stato bandito per un anno dopo aver indossato un simbolo a favore della guerra sul podio

Il ventenne ha indossato un simbolo "Z" attaccato al body mentre si trovava accanto alla ginnasta ucraina Illia Kovtun su un podio a marzo - Kovtun ha vinto l'oro e Kuliak il bronzo alle parallele durante la Coppa del Mondo di ginnastica a Doha, in Qatar.

L'insegna "Z" è stata esposta su carri armati e veicoli utilizzati dall'esercito russo ed è diventata un simbolo di sostegno all'invasione dell'Ucraina.

La Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ha criticato Kuliak per il suo "comportamento scioccante" e l'atleta è stato ora sanzionato dalla Commissione disciplinare della Gymnastics Ethics Foundation (GEF) per aver violato le regole della FIG.

La GEF ha stabilito che Kuliak sarà bandito da qualsiasi evento affiliato alla FIG per 12 mesi e dovrà restituire la medaglia di bronzo.

"Se le misure protettive che impediscono agli atleti russi di gareggiare sono ancora in vigore il 17 maggio 2023, il divieto continuerà e scadrà sei mesi dopo la rimozione di tali misure", ha aggiunto la dichiarazione.

Gli atleti e i funzionari russi e bielorussi, compresi i giudici, non sono autorizzati a partecipare alle competizioni ufficiali della FIG in seguito al parere del Comitato Olimpico Internazionale in seguito all'invasione.

Kuliak dovrà inoltre restituire il premio in denaro di 501,77 dollari e pagare 2.007 dollari per le spese processuali.

La ginnasta ha 21 giorni di tempo per appellarsi alla decisione.

La CNN ha contattato la Federazione di ginnastica artistica della Russia (FSGR) per un eventuale ricorso, ma non ha ricevuto risposta.

In mezzo alle critiche, Kuliak ha dichiarato che "avrebbe fatto esattamente lo stesso" se gli fosse stata data un'altra possibilità, secondo quanto riportato dai media statali russi all'epoca.

"L'ho visto con i nostri militari e ho guardato il significato di questo simbolo. Ho scoperto che significa 'per la vittoria' e 'per la pace'", ha dichiarato Kuliak ai media controllati dalla Russia, Russia Today.

"Non ho augurato nulla di male a nessuno, ho solo mostrato la mia posizione. Come atleta, combatterò sempre per la vittoria e per la pace".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com