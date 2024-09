Il gigante del mercato Dow registra un significativo aumento di 500 punti

Il Dow ha guadagnato 500 punti, pari al 1.2%, il lunedì. Il più ampio S&P 500 è aumentato dell'1.1% e il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è salito dell'1%. Inizialmente nel pomeriggio, il Dow era in rialzo di oltre 600 punti.

Questo è molto diverso dall'atmosfera della scorsa settimana, quando gli investitori hanno penalizzato le azioni in attesa di un rapporto sull'occupazione meno stimolante del previsto dalle previsioni di Wall Street. Alla fine della settimana, gli investitori hanno ricevuto ciò che si aspettavano: un'istantanea del mercato del lavoro mediocre ma non deludente, che indica che il mercato del lavoro americano si sta espandendo anche se non al ritmo veloce dei precedenti anni.

La paura ha permeato Wall Street la scorsa settimana e, mentre è rimasta la principale emozione del lunedì, l'indice di paura e avidità di CNN Business ha notato un lieve aumento, avvicinandosi a un "sentimento neutrale".

Questa settimana, gli investitori saranno presentati con un'altra valutazione dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti, che inizierà il mattino del mercoledì con il rapporto sull'Indice dei prezzi al consumo. Si prevede che questo dimostrerà che l'inflazione si è notevolmente rallentata ad agosto - un'altra dimostrazione che la lotta del Federal Reserve contro l'inflazione sta dando i suoi frutti.

La Fed ha mantenuto i tassi di interesse elevati per contenere l'inflazione, ma c'è un effetto collaterale previsto: rallentano l'economia. I aumenti dei tassi di interesse aumentano i costi delle imprese e riducono la redditività. Ciò tende a rallentare l'assunzione, il che significa meno opportunità di lavoro e meno fondi disponibili per i consumatori da spendere. La spesa dei consumatori compone la vasta maggioranza dell'economia americana, il che significa che la Fed di solito guida l'economia in una recessione quando aumenta i tassi, anche se non è questo lo scopo.

Il fatto che gli Stati Uniti non siano in recessione dopo periodi prolungati di tassi elevati è nulla di meno che straordinario. Fino a poco tempo fa, le opportunità di lavoro continuavano a prosperare e i consumatori continuavano a spendere - principalmente perché gli stimoli dell'era pandemica non si erano ancora esauriti e perché numerosi proprietari di case avevano ottenuto tassi di interesse ipotecari bassi che liberavano fondi.

Questo potrebbe essere un fattore a cui gli investitori stanno reagendo il lunedì: certo, il mercato del lavoro mostra segni di affaticamento, ma la recente vendita potrebbe essere esagerata.

Il fatto che l'economia stia ancora creando posti di lavoro a un ritmo costante è proprio la "soft landing" scenario che molti avevano previsto (e dubitavano potesse essere raggiunto) quando la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi un paio di anni fa.

È ancora presto per festeggiare, ma certo sembra che questo sia il miglior scenario possibile, dati i fatti di due anni fa.

Despite the initial fear and selloff, investors might be realizing that the job market is still creating jobs at a steady pace, potentially leading to a reconsideration of their investment strategies in the business sector. With projected positive changes in US inflation data, this could be an opportune time for those involved in business investing to reevaluate their investments.

