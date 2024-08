- Il gigante del commercio al dettaglio Scotch & Soda cessa le sue attività in tutti i suoi punti vendita tedeschi.

Il rivenditore di moda Scotch & Soda sta chiudendo le operazioni in circa 40 dei suoi negozi in Germania entro la fine di agosto. Questa mossa si tradurrà probabilmente nella perdita di circa 290 posti di lavoro, secondo il primo amministratore fallimentare Holger Rhode, che ha annunciato la notizia all'agenzia di stampa dpa. La maggior parte dei negozi effettuerà l'ultima giornata di vendita questo sabato, con circa cinque negozi che potrebbero prolungare la data di chiusura per smaltire la merce rimanente.

Rhode ha riferito che i dipendenti sono stati informati della situazione martedì. La maggior parte dei dipendenti potrebbe essere senza lavoro entro la fine di settembre. Il proprietario e la merce del marchio, un fondo di private equity con sede negli Stati Uniti, non ha mostrato interesse nel cedere questi beni a un nuovo investitore o nell'organizzare un accordo di licenza corrispondente.

In cerca di un nuovo proprietario

Rhode ha rivelato che sono in corso discussioni con una catena di negozi di abbigliamento riguardo all'acquisizione di negozi e personale. Tuttavia, trovare un investitore comporterebbe anche trattative con i proprietari degli immobili. Circa la metà dei negozi si trova in Baden-Württemberg e nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

La filiale tedesca della società di abbigliamento olandese, Scotch & Soda Retail GmbH, ha presentato istanza di fallimento presso il tribunale distrettuale di Düsseldorf a giugno. L'ultimo fatturato annuale riportato in Germania era di 25 milioni di euro. La società madre olandese, che ha également affrontato il fallimento, ha recentemente interrotto le operazioni.

L'acquisizione potenziale di alcuni negozi e personale da Scotch & Soda da parte di una catena di negozi di abbigliamento potrebbe aiutare a preservare una parte dei posti di lavoro a rischio. Tuttavia, la conclusione di un investitore richiederebbe trattative con i proprietari degli immobili.

