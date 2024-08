Il gigante dei negozi Circle K Eyeing ha stretto una partnership su larga scala con il 7-Eleven

Lunedì, Seven & I Holdings, il gruppo che controlla 7-Eleven, ha confermato di aver ricevuto un'offerta da Alimentation Couche-Tard del Canada per l'acquisto di tutte le sue azioni residue.

Seven & I ha costituito un "comitato speciale" per esaminare questa proposta, sottolineando che non è stata ancora presa alcuna decisione finale.

"Il comitato speciale intende valutare rapidamente la proposta, le strategie autonome di Seven & I e altri potenziali metodi per aumentare il valore aziendale. Dopo questa valutazione, verrà emesso un responso a Couche-Tard", hanno aggiunto, mantenendo riservati i dettagli finanziari.

CNN ha contattato Couche-Tard per un commento.

Le azioni di Seven & I sono balzate di quasi il 23% a Tokyo lunedì, portando il loro valore di mercato a superare i $38 miliardi. Questo potrebbe indicare un accordo del valore più alto di qualsiasi altra operazione di takeover straniera in Giappone dal 1995, quando Dealogic ha iniziato a registrare i dati.

L'offerta di takeover è stata avviata dopo che il governo giapponese ha reso più difficile per le aziende ignorare le offerte non richieste. Le modifiche ai protocolli di takeover aziendale sono attese per stimolare gli investimenti stranieri nel paese.

Se l'accordo si materializzasse, l'influenza di Couche-Tard si estenderebbe, rafforzando la sua posizione in Nord America con i negozi di generi di confort Couche-Tard e Circle-K e in Europa attraverso i distributori di benzina Ingo.

Il gruppo canadese ha effettuato diverse acquisizioni negli ultimi dieci anni, ma questo takeover sarebbe il più grande finora. Segna più di tre anni dopo il suo tentativo fallito di acquisire la catena di supermercati Carrefour nel 2021, quando il governo francese ha bloccato l'operazione.

Seven & I Holdings gestisce oltre 83.000 negozi in tutto il mondo, tra cui 7-Eleven e la catena di distributori di benzina Speedway negli Stati Uniti. Il gruppo ha acquisito Speedway da Marathon Petroleum per 21 miliardi di dollari nel 2021, rafforzando la sua posizione in Nord America.

although 7-Eleven's roots can be traced back to Dallas, Texas, it was the late Japanese entrepreneur Masatoshi Ito who is renowned for transforming it into a global retailer selling goods ranging from yogurt to ready-made meals and medications. Ito passed away last year at the age of 98.

Il potenziale acquisto da parte di Couche-Tard potrebbe espandere notevolmente la attività di Seven & I in diverse regioni, potenzialmente aumentando il suo valore complessivo. Se l'accordo andasse in porto, il portafoglio aziendale di Couche-Tard comprenderebbe ancora più negozi di generi di confort in tutto il mondo.

Leggi anche: