Il gigante cubano scrive una serie olimpica senza precedenti

Nessun olimpionico si è avvicinato a ciò che il lottatore Mijain Lopez ha realizzato. Cinque volte di fila, ha vinto la medaglia d'oro nella stessa disciplina. Nella sua intera carriera olimpica, ha subito solo una sconfitta. Ma dopo quattro ernie, ha deciso di smettere.

Dopo aver garantito il suo posto nel pantheon dei più grandi olimpionici, il colosso cubano Mijain Lopez si è inginocchiato, ha appoggiato le sue braccia muscolose e ha baciato la terra. Per un momento, il più forte lottatore è rimasto lì, poi si è tolto le scarpe nere e le ha poste al centro del ring. Il suo lavoro era fatto. "El Terrible", il Temibile, aveva raggiunto le Olimpiadi - e ora guarda alcune leggende dall'alto.

Con la vittoria su cileno Yasmani Acosta Fernandez, Lopez ha coronato la sua quinta vittoria consecutiva come campione olimpico nella categoria supermassimi. Nessun altro ha mai raggiunto questo traguardo, né alle Olimpiadi estive né invernali. Carl Lewis ha vinto il salto in lungo quattro volte di fila, Michael Phelps ha vinto quattro volte di fila i 200 metri stile libero. Ma il quinto trionfo, nessuno ci è riuscito.

Poi è arrivato Lopez. A 41 anni e dopo quattro ernie, egli rappresenta ancora l'eccellenza nel suo sport. Una costanza senza precedenti, l'uomo di due metri ha subito solo una sconfitta in 20 anni e sei Olimpiadi. Era nel 2004 ad Atene, contro il russo Chassan Barojew. In seguito, Lopez ha vinto nel 2008 a Pechino, nel 2012 a Londra, nel 2016 a Rio, nel 2021 a Tokyo, e ha deciso di prendersi una pausa - fino a Parigi.

"La lotta era l'amore della mia vita"

L'ha descritta così: "Pechino - giovinezza. Londra - nuovo inizio. Rio - sforzo. Tokyo - sacrificio. Parigi - gioia." Per una serie così unica, "bisogna amare il proprio sport, amare il proprio lavoro e mostrare al mondo che si possono raggiungere grandi cose con poco." Basta lavorare abbastanza sodo. Per il suo ultimo grande obiettivo, Lopez ha ricominciato ad allenarsi, sul tappeto, in palestra, anche se gli faceva male. "La fatica c'è, il dolore nel corpo c'è, quindi lo spirito deve essere forte, la motivazione deve essere ancora più forte," ha detto.

Ma la motivazione di Lopez non veniva dalla voglia di primati, secondo il suo allenatore. "Non è molto interessato alla fama," ha detto Raul Trujillo all'agenzia di stampa AFP: "Lo fa per amore del suo sport, per il suo piacere." Ma: "Se Dio gli ha dato l'opportunità di essere il più grande della storia, perché non approfittarne?"

Tuttavia, non ci sarà una sesta medaglia d'oro, ha annunciato Lopez prima della grande finale a Parigi. "Dobbiamo fare spazio ai giovani in arrivo, per la continuità," ha detto: "La lotta ha determinato la mia vita, la lotta è stata l'amore della mia vita." Il "Gigante di Herradura" può tornare al suo villaggio nell'ov

