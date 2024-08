- Il Giappone vive un forte tifone, che causa vittime e feriti.

Tifone feroce "Shanshan" ha causato almeno tre morti in Giappone, con diverse dozzine di feriti a causa della pioggia incessante e dei forti venti. Nella prefettura di Aichi, tre persone sono morte in una frana, mentre altre due sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla testata giapponese NHK.

Circa 74 persone sono rimaste ferite sull'isola principale sud-occidentale di Kyushu. Lì, il decimo tifone della stagione ha fatto terraferma nelle prime ore, causando la scomparsa di un uomo dopo essere stato trascinato via dalle onde lungo la costa della prefettura di Kagoshima. Le autorità prevedono che il tifone attraverserà l'intero arcipelago nei prossimi giorni.

Interruzioni di corrente in circa 254.000 case

Molte case nella prefettura di Nagasaki hanno riportato temporanee interruzioni di corrente, secondo i media locali. Più di 400.000 persone nella prefettura di Nagasaki sono state invitate ad evacuare precauzionalmente. I servizi ferroviari sono stati interrotti e numerosi voli sono stati cancellati.

L'agenzia meteorologica nazionale ha avvertito la popolazione del rischio di inondazioni e frane a causa delle forti piogge. Il primo ministro Fumio Kishida ha invitato i suoi ministri a prendere tutte le misure appropriate per proteggere le vite date la lenta velocità del tifone.

Toyota ha deciso di fermare tutte le 28 linee di produzione nei suoi 14 impianti domestici fino a venerdì, a causa dei timori per la sicurezza dei lavoratori e delle possibili carenze di parti a causa del tifone. La produzione negli impianti di altri costruttori è stata altrettanto colpita.

Le scuole della regione hanno chiuso temporaneamente, secondo i media. La Central Japan Railway ha annunciato che sospenderà le operazioni della linea ad alta velocità Tokaido Shinkansen tra Mishima e Nagoya nel centro del Giappone a partire da venerdì mattina. Questa linea collega Tokyo con Osaka nella parte occidentale del Giappone.

Il tifone mantiene un lento percorso verso nord

"Shanshan" ha continuato il suo cammino verso nord. Ha toccato terra vicino a Satsumasendai in Kagoshima dal sud, avanzando a una velocità di 15 chilometri all'ora con venti fino a 180 chilometri all'ora, secondo i resoconti dell'agenzia.

Fino a 600 millimetri di pioggia sono stati previsti per alcune aree di Kyushu nelle prossime 24 ore. Il passo lento del tifone aumenta il rischio, poiché i forti venti e la pioggia intensa potrebbero persistere in alcune aree per un periodo di tempo più lungo, hanno avvertito gli ufficiali.

