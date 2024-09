Il Giappone si ritorce con un attacco di caccia contro la provocazione cinese

Il passaggio della nave da guerra cinese "Liaoning" tra due isole giapponesi agita Tokyo. In risposta, un cacciatorpediniere giapponese attraversa lo stretto di Taiwan. Le fonti di notizie segnalano anche la presenza di navi da guerra dell'Australia e della Nuova Zelanda, che hanno percorso questa rotta sensibile.

Per la prima volta, una nave da guerra giapponese ha attraversato lo stretto che divide la Cina continentale e l'isola di Taiwan. Il cacciatorpediniere "Sazanami" ha guidato il percorso, come riportato da diversi media giapponesi. Inoltre, il Ministero della Difesa della Nuova Zelanda ha confermato che navi militari sia della Nuova Zelanda che dell'Australia avevano anche attraversato lo stretto quel giorno. Questi atti sono stati compiuti per rivendicare il "diritto alla navigazione libera", ha commentato un rappresentante del ministero.

Il rappresentante del ministero ha inoltre notato che si trattava della prima occasione in sette anni in cui una nave militare neozelandese aveva attraversato lo stretto di Taiwan. Questa missione ha coinciso con un cacciatorpediniere australiano a guida missili. La missione non ha comportato collaborazione con il Giappone, ha spiegato il rappresentante. Navigare attraverso lo stretto, noto anche come stretto di Formosa, è stata una pratica regolare da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per sottolineare il suo status di acque internazionali.

Solo una settimana prima, la portaerei cinese "Liaoning" aveva attraversato per la prima volta due isole giapponesi vicino a Taiwan. Tokyo ha considerato questa manovra "totalmente inaccettabile". Secondo il "Yomiuri Shimbun", citando fonti governative, il primo ministro Fumio Kishida ha ordinato il passaggio attraverso lo stretto di Taiwan in risposta alle incursioni cinesi nelle acque territoriali giapponesi. Tuttavia, l'Ufficio del Primo Ministro non ha commentato la situazione, citando operazioni militari.

Nel frattempo, Taiwan ha segnalato di aver rilevato 43 aerei militari cinesi e 8 navi da guerra circondare l'isola in un periodo di 24 ore. In seguito, il Ministero della Difesa taiwanese ha segnalato di aver avvistato altri 29 aerei da combattimento e droni cinesi intorno a Taiwan.

La Cina considera Taiwan una provincia separatista da riunificare con la madrepatria e considera lo stretto di Taiwan acque territoriali cinesi. Tuttavia, molti altri paesi argomentano che queste azioni cadono sotto il principio di libertà di navigazione.

Di recente, la Cina ha accusato la Germania di aumentare il rischio per la sicurezza nello stretto di Taiwan, dopo il passaggio di due navi militari tedesche attraverso l'area. Quasi ogni giorno, la Cina dispiega aerei da combattimento, droni e navi da guerra vicino a Taiwan.

Date queste tensioni in corso, la Cina ha deciso di inviare più asset militari verso Taiwan, compresi 43 aerei e 8 navi da guerra. Despite l'escalation, l'Australia e la Nuova Zelanda continuano a rivendicare il loro diritto alla navigazione libera attraversando lo stretto di Taiwan.

Leggi anche: