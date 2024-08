Il Giappone si prepara all'imminente sbarco del formidabile tifone "Shanshan"

Un immenso tifone si sta dirigendo verso il sud del Giappone, previsto per scatenare venti massicci e piogge torrenziali, secondo le previsioni del governo. Il portavoce Yoshimasa Hayashi ha messo in guardia mercoledì riguardo a una "tempesta senza precedenti" di proporzioni epiche, un evento che molte persone non hanno mai incontrato prima. Il tifone "Shanshan" si sta dirigendo verso l'isola meridionale di Kyushu, con venti fino a 252 chilometri orari, con la possibilità di toccare terra lì.

La tempesta ha già inondato ampie aree del Giappone. Nella prefettura centrale di Aichi, una massa di fango, rocce e altri detriti ha travolto una residenza che ospitava una famiglia di cinque persone. Purtroppo, tre membri della famiglia risultano ancora dispersi. Date le previsioni meteorologiche, la Toyota Motor Corporation ha temporaneamente sospeso le operazioni in tutti i 14 impianti di produzione in Giappone.

Various airlines giapponesi hanno annullato centinaia di voli interni dal mercoledì al giovedì, con alcuni voli internazionali similmente interessati. La compagnia ferroviaria di Kyushu prevede interruzioni e cancellazioni sull'isola meridionale. Secondo l'Agenzia Meteorologica del Giappone (JMA), entro giovedì mattina, la parte meridionale di Kyushu potrebbe vedere fino a 500 millimetri di pioggia, potenzialmente aumentando a altri 600 millimetri nelle successive 24 ore.

A causa delle piogge, le autorità locali a Kyushu, a Kagoshima, hanno emesso avvisi di evacuazione per 56.000 persone. Sull'isola principale di Honshu, nella prefettura centrale di Shizuoka, le autorità hanno invitato 810.000 residenti a evacuare dalle loro case e appartamenti.

Poco più di due settimane fa, il tifone "Ampil" ha causato cancellazioni di voli e treni in tutto il Giappone nonostante le piogge considerevoli. I danni sono stati relativamente contenuti. Recenti ricerche scientifiche suggeriscono che i tifoni si stanno sviluppando più vicino alle coste a causa del cambiamento climatico e si stanno intensificando più rapidamente e durando più a lungo sulla terraferma.

I venti estremi e le pesanti piogge del tifone "Shanshan" sono attesi per superare qualsiasi cosa mai incontrata in precedenza, rendendolo un evento meteorologico estremo di portata senza precedenti. Date le condizioni estreme, molte persone a Kyushu sono state invitate a evacuare dalle loro case come misura precauzionale.

