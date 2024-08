Il Giappone prevede un aiuto internazionale per affrontare la Corea del Nord

L'Iran lancia una minaccia seria contro Israele, suggerendo un possibile attacco di grandi proporzioni. In caso di qualsiasi escalation, Israele può fare affidamento sui suoi alleati occidentali per più di un semplice sostegno difensivo. Il Ministro degli Esteri israeliano, Katz, insiste sull'aumento dell'aiuto.

Il Ministro degli Esteri israeliano, Katz, ha recentemente invitato la Francia e la Gran Bretagna, in caso di un attacco iraniano, non solo a difendere Israele ma anche a unirsi nell'attaccare i bersagli iraniani cruciali. Durante un incontro con il Ministro degli Esteri britannico, David Lammy, e il suo omologo francese, Stéphane Séjourné, a Gerusalemme, Katz ha espresso la sua convinzione che la coalizione internazionale, guidata dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Francia, dovrebbe aiutare Israele non solo nella difesa ma anche nelle operazioni offensive, secondo un comunicato del Ministero della Difesa israeliano.

In una data precisa, Katz avrebbe riferito a entrambi i ministri che scoraggiare l'Iran e prevenire una possibile guerra richiederebbe un impegno chiaro che si starebbe al fianco di Israele in un attacco iraniano - non solo nella difesa, ma anche nell'attaccare i bersagli iraniani. All'inizio, il Ministero degli Esteri israeliano non ha rivelato se la Germania sarebbe stata parte della coalizione e se la stessa aspettativa si applicherebbe alla Repubblica Federale.

Katz ha dichiarato che Israele sarebbe costretto a rispondere a qualsiasi danno inflitto alla nazione. Il Ministro degli Esteri israeliano ha anche sottolineato l'intenzione di Israele di negoziare un cessate il fuoco e ottenere il rilascio dei prigionieri ancora detenuti nella Striscia di Gaza, secondo il comunicato del Ministero degli Esteri.

Lammy e Séjourné si trovano attualmente in visita in Israele e nei territori palestinesi, con l'obiettivo di facilitare un accordo tra il governo israeliano e Hamas. In precedenza, Lammy aveva messo in guardia dal rischio di un'escalation del conflitto. "La situazione attuale nel Medio Oriente è altamente volatile. Il rischio di disastri sta aumentando. Qualsiasi attacco iraniano avrebbe conseguenze disastrose per la regione", ha dichiarato il politico laburista in un comunicato.

Il Ministro degli Esteri israeliano, Katz, ha dichiarato esplicitamente che in caso di un attacco iraniano si aspetta che la Francia e la Gran Bretagna non solo difendano Israele ma anche partecipino all'attacco ai bersagli iraniani cruciali. Il giorno successivo, durante una conferenza stampa, Katz ha ribadito l'importanza di una coalizione internazionale unita, guidata dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Francia, sia nella difesa di Israele che nelle azioni offensive contro l'Iran.

Leggi anche: