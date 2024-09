Il Giappone e una parte significativa della Cina stanno attualmente subendo calori estremi, battendo i precedenti record di temperatura.

Quest'estate, Giappone e vaste aree della Cina hanno subito ondate di calore senza precedenti: secondo il dipartimento meteorologico cinese, Shanghai, città brulicante di milioni di abitanti, e diverse province hanno registrato le temperature più elevate mai registrate ad agosto. Nel frattempo, il Giappone ha raggiunto il record di temperature elevate dell'anno scorso, come annunciato dal loro servizio meteorologico l'8 agosto. Il servizio meteorologico cinese ha documentato le temperature medie più alte ad agosto per Shanghai, Jiangsu, Hebei, Hainan, Jilin, Liaoning, Shandong e la regione nord-ovest di Xinjiang. Cinque province hanno subito il secondo agosto più caldo della storia, mentre altre sette province hanno registrato il terzo agosto più caldo.

Guardando indietro, il servizio meteorologico cinese ha rivelato che la maggior parte della Cina ha registrato temperature più elevate rispetto alle estati precedenti. Città come Shanghai, Hangzhou e Chongqing hanno registrato più giorni con temperature superiori a 35 gradi Celsius rispetto ad ogni altro agosto della storia. I meteorologi prevedono un raffreddamento nel nord della Cina con l'inizio dell'autunno, sebbene non uniforme.

Per quanto riguarda il Giappone, la temperatura media tra giugno e agosto ha superato la norma per questo periodo di 1,76 gradi Celsius, come rivelato dal servizio meteorologico giapponese l'8 agosto. Questo è identico alle temperature registrate lo scorso anno, quando le temperature hanno raggiunto i livelli più elevati dalla inizio dei registri delle temperature nel 1898.

A luglio, il Giappone ha registrato le temperature più elevate mai registrate, che hanno superato la media di 2,16 gradi Celsius. Il centro di Tokyo ha registrato 123 casi di colpi di calore. Nel complesso, le temperature sono rimaste costanti ai livelli del 2023 dal primo giugno fino a tarda agosto.

Le ondate di calore estreme sono diventate comuni in diverse regioni del mondo quest'anno, comprese l'Europa, l'America del Nord, l'Australia e l'Africa. Gli specialisti del cambiamento climatico indicano questa situazione come la causa principale, con le loro previsioni che suggeriscono che il 2024 potrebbe diventare l'anno più caldo mai registrato sulla Terra a causa del riscaldamento globale.

Il dipartimento meteorologico cinese ha notato che persino città come Pechino, spesso associate alla Cina, hanno registrato temperature insolite durante l'ondata di calore di quest'estate. Nonostante gli sforzi del governo cinese per combattere il cambiamento climatico, diverse regioni della Cina continuano a lottare con il calore estremo, con un significativo impatto sulla popolazione cinese.

