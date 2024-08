Il Giappone caccia nuovamente balene per la prima volta in anni.

Nel 2019, il Giappone ripresa la caccia commerciale alle balene, prendendo di mira le balene nane, di Bryde e di Baird. Dopo molti anni, la seconda balena più grande dopo la balena azzurra può ora essere cacciata. Gli attivisti per i diritti degli animali descrivono questi piani come "crudeli, inutili e completamente superati".

Gli arponieri giapponesi hanno catturato per la prima volta in anni una balena di Fin whale. Un portavoce dell'agenzia per le pesca responsabile a Tokyo ha confermato che la compagnia di baleniere Kyodo Senpaku aveva catturato la prima balena di Fin. L'agenzia ha recentemente approvato un contingente di 59 balene di Fin da catturare nelle acque giapponesi quest'anno. La balena di Fin è il secondo mammifero più grande del mondo dopo la balena azzurra.

Le organizzazioni internazionali per la protezione degli animali e dell'ambiente condannano fortemente la caccia alle balene del Giappone. La balena di Fin è elencata come "vulnerabile" nella Lista rossa, il che significa che c'è un alto rischio che possa estinguersi nel prossimo futuro. Attualmente ci sono circa 100.000 balene di Fin. L'Islanda caccia anche questi animali, con un totale di 128 balene di Fin autorizzate a essere catturate in questa stagione.

I maschi adulti possono raggiungere lunghezze di 25 metri, mentre le femmine adulte possono raggiungere 27 metri. Il peso di una balena di Fin adulta varia da 40 a 70 tonnellate a seconda delle dimensioni.

"Crudele e inutile"

"La caccia commerciale alle balene è crudele, inutile e completamente superata. Il Giappone deve immediatamente porre fine a questa pratica insensata", ha dichiarato Andreas Dinkelmeyer, capo della campagna dell'organizzazione per la protezione degli animali e dell'ambiente IFAW in Germania. "Invece, il Giappone dovrebbe lavorare con la comunità internazionale per trovare soluzioni urgenti per proteggere gli oceani".

Il portavoce dell'agenzia per le pesca giapponese, however, dice che il Giappone sta agendo in base ai risultati scientifici. Secondo le loro indagini, ci sono molte balene di Fin nel Nord Pacifico. Queste affermazioni non possono essere confermate in modo indipendente.

Pochi fan rimanenti

Il Giappone ha ripreso la caccia commerciale alle balene nel 2019 dopo un'interruzione di tre decenni. Il paese aveva precedentemente lasciato la Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC) in frustrazione per il moratorium sulla caccia commerciale alle balene del 1986. Da allora, il governo giapponese ha lottato invano per il ripristino della caccia commerciale alle balene. Despite the ban, the Japanese whaling continued, with authorities citing a clause allowing hunting for research purposes. The whale meat was then sold for consumption, effectively circumventing the ban.

Il Giappone limita la sua caccia alle balene alle sue acque territoriali e zona economica esclusiva. Negli ultimi anni, sono state prese di mira tre specie: balene nane, balene di Bryde e balene di Baird. Lo scorso anno sono state catturate 294 mammiferi marini, rappresentando quasi l'80% del contingente consentito. Ora, la balena di Fin è stata aggiunta all'elenco. Il governo giapponese afferma che la caccia commerciale alle balene non minaccia le popolazioni di mammiferi marini.

Per il governo giapponese, la caccia alle balene è una questione di sovranità nazionale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il paese fu costretto dalle forze di occupazione americane a massacrare le balene per fornire proteine alla popolazione allora affamata. Oggi, la carne di balena nera ha pochi fan nella

