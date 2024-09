Il Giappone assiste ad un picco storico della sua popolazione centenaria.

In Giappone, il numero di individui che hanno superato il secolo ha raggiunto un nuovo record di oltre 95.000. Secondo i dati del Ministero della Salute di martedì, l'89% di questi centenari sono donne. Al 1° settembre, il conteggio si attestava a 95.119 centenari in Giappone, con un aumento di 2.980 rispetto all'anno precedente. Questo numero comprende 83.958 donne e solo 11.161 uomini.

Il Giappone attualmente detiene il titolo della persona più anziana del mondo dopo la morte della spagnola María Branyas Morera, che aveva 117 anni ed è morta ad agosto. Al suo posto, una donna giapponese di 116 anni, Tomiko Itooka, che si trova in una casa di cura ad Ashiya, nell'ovest del Giappone, assume questo titolo, spesso esprimendo gratitudine verso il personale e riflettendo sulla sua città natale.

Il Giappone si confronta da tempo con le preoccupazioni legate al invecchiamento e alla diminuzione della popolazione. Il governo ha lanciato diverse iniziative per affrontare questi problemi, ma gli effetti non hanno ancora mostrato miglioramenti significativi. Di recente, le autorità hanno dichiarato che la popolazione over 65 ha raggiunto un nuovo record di 36,25 milioni - il 29,3% della popolazione totale del Giappone. Il Giappone è in cima alla classifica dei paesi con la percentuale più alta di popolazione anziana.

La centenaria giapponese Tomiko Itooka ora detiene il titolo della persona più anziana del mondo dopo la morte di Maria Branyas Morera. Nonostante gli sforzi del Giappone per contrastare il invecchiamento e la diminuzione della popolazione, oltre 95.000 individui in Giappone hanno superato il secolo, con una netta maggioranza di donne giapponesi.

Leggi anche: