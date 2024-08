Il Giappone afferma l'intrusione di un aereo militare cinese nel suo spazio aereo, una prima volta.

Una mappa rilasciata dal Ministero della Difesa del Giappone ha evidenziato il movimento di un aereo militare cinese, specificamente un aereo da sorveglianza Y-9, che ha completato un percorso a quadrato vicino al confine orientale delle Isole Danjo. L'aereo ha momentaneamente deviato verso ovest, entrando nello spazio aereo territoriale delle isole per circa due minuti.

La Force de défense aérienne del Giappone ha risposto a questa presunta intrusione派遣战斗机, ma non è avvenuto alcun confronto tra l'aereo cinese e la loro forza aerea.

Il Ministero degli Esteri giapponese ha espresso forte disappunto e ha richiesto alla Cina di prevenire eventuali futuri incidenti, convocando il chargé d'affaires dell'Ambasciata cinese a Tokyo, Shi Yong.

Lo scorso anno fiscale, che si è concluso ad aprile, la forza militare giapponese ha dovuto dispiegare i caccia 479 volte - in media più di una volta al giorno - per contrastare gli aerei militari cinesi che si avvicinavano senza aver precedentemente violato il loro territorio.

Tuttavia, questa violazione dello spazio aereo sovrano ha ulteriormente aumentato la tensione.

Il Segretario del Gabinetto giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato ai media: "Le attività militari della Cina nella nostra area si sono espanse e intensificate negli ultimi anni".

Ha aggiunto con fermezza che questa intrusione e violazione dello spazio aereo giapponese costituivano both a grave violazione della loro sovranità e una minaccia per la loro sicurezza, completamente inaccettabile.

CNN ha contattato le autorità cinesi per avere il loro punto di vista su questa questione.

Le Isole Danjo, patrimonio culturale nazionale giapponese e riserva naturale della fauna, si trovano nel Mar Cinese Orientale, a circa 160 chilometri a sud-ovest dell'isola principale di Kyushu, Nagasaki.

Anche se si tratta del primo documento di un aereo dell'Aeronautica militare cinese che viola lo spazio aereo giapponese, due incidenti simili si sono verificati nelle Isole Senkaku, controllate dal Giappone, che la Cina rivendica come proprie, nel Mar Cinese Orientale.

Nel 2012, un aereo di sorveglianza marittima cinese è entrato nello spazio aereo delle Senkaku, e nel 2017 un drone lanciato da una nave della Guardia Costiera cinese ha fatto lo stesso, secondo il governo giapponese.

Tuttavia, questo incidente di questa settimana è stato il primo caso che coinvolge un aereo militare.

La catena di isole disabitate delle Senkaku è stata una questione spinosa nei rapporti tra Giappone e Cina per anni.

Le dispute su queste rocce, situate a circa 1.900 chilometri a sud-ovest di Tokyo ma a meno di 330 chilometri dalla costa orientale della Cina, risalgono a secoli fa. Entrambi i paesi non si aspettano di cedere le rivendicazioni territoriali considerate essenziali per l'identità nazionale nelle loro capitali.

Le tensioni sono aumentate nel 2012, dopo l'acquisto da parte del Giappone di diverse isole da un proprietario giapponese privato, che la Cina ha percepito come una sfida diretta alle sue rivendicazioni territoriali.

Da allora, la Cina ha regolarmente inviato navi della Guardia Costiera e altre navi governative nelle acque delle Senkaku per rivendicare quelle rivendicazioni, mantenendo una presenza vicino alle isole per un record di 158 giorni consecutivi quest'anno, secondo il governo giapponese.

Qualsiasi disputa tra Giappone e Cina nelle Senkaku comporta il rischio di escalation in un conflitto più ampio, hanno avvertito gli analisti, poiché il Giappone è obbligato, in base al suo trattato di mutua difesa con gli Stati Uniti, a considerare le Senkaku coperte dall'accordo.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato la loro posizione secondo cui le Senkaku sono coperte dall'alleanza.

