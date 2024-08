Il Giappone accusa la Cina di violare i privilegi sovrani

Il Giappone accusa la Cina di aver violato due volte la sua integrità territoriale in una settimana. Un vascello cinese per surveys oceanografici è stato avvistato vicino alla costa della prefettura di Kagoshima, nella regione sud-occidentale del Giappone, secondo l'annuncio del ministero della Difesa giapponese sabato mattina. L'amministrazione giapponese ha espresso le sue rimostranze all'ambasciata cinese. In precedenza, lunedì, un aereo militare cinese ha violato lo spazio aereo giapponese. Non è stata data alcuna risposta immediata dall'ambasciata cinese.

Data l'aumento delle attività militari della Cina intorno al Giappone e in particolare vicino a Taiwan, l'amministrazione giapponese ha adottato misure difensive proattive. La Cina ha utilizzato le dispute territoriali come giustificazione, una rivendicazione che il Giappone si rifiuta di riconoscere.

Il ministero della Difesa giapponese ha espresso preoccupazione per i potenziali rischi per le loro navi e personale a causa della vicinanza del vascello cinese per surveys alla loro costa, citando una possibile situazione di incidente. L'incidente ha riacceso il dibattito in Giappone sull'aumento delle capacità difensive per proteggere la loro integrità territoriale.

