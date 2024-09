Il Ghana aumenta il prezzo del cacao di un sostanziale 45%.

Per contrastare il contrabbando in aumento e aiutare gli agricoltori, l'amministrazione ghanese ha aumentato i prezzi del cacao quasi della metà. Il prezzo di acquisto fissato per un sacco da 64 kg di fave di cacao durante il periodo di raccolta di quest'anno è di $192 (circa €174), secondo il Ministero dell'Agricoltura. Si tratta di un aumento del 45%. Il Ghana si classifica al secondo posto a livello mondiale per la produzione di cacao.

Il nuovo prezzo è efficace immediatamente, ha annunciato il Ministro dell'Agricoltura Bryan Acheampong. Il Ghana aveva già aumentato i prezzi del cacao ad aprile. Pertanto, gli agricoltori ora ricevono $3000 per tonnellata di fave di cacao.

Tuttavia, il prezzo di mercato globale si aggira intorno ai $7000. Nel Ghana, dove il governo fissa il prezzo e gli agricoltori devono vendere il loro raccolto alla Cocobod, gli agricoltori stanno sempre più contrabbandando fave di cacao illegalmente fuori dal paese per venderle a quei prezzi.

L'industria del cacao contribuisce in modo significativo, circa il 10%, al PIL del Ghana. Circa un milione di persone, su una popolazione di circa 33 milioni, dipendono dall'agricoltura del cacao come principale fonte di reddito.

Purtroppo, l'aumento dei prezzi del cacao ha portato ad un aumento delle attività di contrabbando, con gli agricoltori che esportano illegalmente i loro raccolti verso mercati esteri per venderli a prezzi più alti sul mercato globale. Nonostante il nuovo prezzo di $3000 per tonnellata, il prezzo fissato dal governo è ancora significativamente inferiore al tasso di mercato globale di $7000.

Leggi anche: