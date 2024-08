Il gelato Nutella vale un peccato?

È estate. Quindi è naturale raggiungere per un gelato. Tuttavia, l'offerta è ampia e recentemente è stata ampliata per includere il gelato alla Nutella. Il Centro per i Consumatori di Amburgo ha valutato cosa comporta.

La Nutella come crema di nocciole è stata un successo per decenni. Il consumo medio pro capite qui è di circa un chilogrammo all'anno. A delizia del produttore Ferrero, la Nutella è il leader di mercato indiscusso di creme di nocciole e nocciola.

La società ora vuole espandere le sue opportunità di vendita al reparto freezer e sta spingendo sul mercato del gelato. Da alcune settimane, i fan dell'indulgenza marrone possono fare scorta del gelato corrispondente dagli scaffali freddi del supermercato. Ferrero lo presenta come "gelato alla nocciola delicatamente battuto, con 'deliziose strisce di Nutella' intrecciate con 'Nutella Swirls'". Qualunque cosa significhi, suona promettente.

Per questo motivo, il Centro per i Consumatori di Amburgo (VZHH) ha dato un'occhiata a cosa offre il nuovo prodotto. E i difensori dei consumatori sono esperti in fatto di creme di nocciole e nocciola. Dopotutto, hanno già scoperto una ricetta segreta cambiata in passato. Oggi, il VZHH si domanda principalmente se c'è realmente Nutella nel gelato? E così ha i suoi dubbi.

Molto costoso e aerato

Ma procediamo per gradi. In primo luogo, si dovrebbe notare che il gelato alla Nutella - non sorprendentemente - contiene molto zucchero e grassi. In effetti, contiene 29 grammi di zucchero e 23 grammi di grassi per 100 grammi di gelato. Inoltre, il gelato consiste per il 72,4 percento di gelato alla nocciola e per il 27,6 percento di crema di nocciole e nocciola secondo l'etichetta. Insieme, si potrebbe aspettare almeno 7,2 grammi di nocciole per 100 grammi di gelato. Tuttavia, Ferrero indica solo 6,5 grammi di nocciole. Economicamente, questo avrebbe senso per il produttore, poiché le nocciole sono di gran lunga l'ingrediente più costoso del gelato.

Tuttavia, il prodotto è ancora più costoso di altri marchi di gelato di alta gamma, con un prezzo base di 24 euro al chilogrammo. E è anche molto aerato: Ha un contenuto di aria di oltre il 100 percento. Con un volume di 470 millilitri, i consumatori ricevono solo 230 grammi di gelato. Tuttavia, una certa quantità di aria è inevitabile, poiché il liquido miscuglio di gelato viene generalmente elaborato con iniezione di aria sotto raffreddamento fino a raggiungere la tipica consistenza cremosa per il tipo di gelato in questione. Sono consentite iniezioni di aria fino al 150 percento per il gelato industriale, mentre le iniezioni fino al 40 percento sono comuni nella produzione artigianale di gelato (gelaterie).

Nessun olio di palma, ma olio di cocco e girasole invece

E la ricetta? Ferrero utilizza solo un additivo (lecitina) nella Nutella e sottolinea "sette ingredienti di alta qualità, nient'altro". Nel gelato, tuttavia, ci sono sette additivi e aromi aggiuntivi. Oltre ai emulsionanti, stabilizzanti e il controverso agente gelificante e addensante carragenina, l'additivo "esteri di acidi grassi alimentari del propilene glicole" viene utilizzato nel gelato, che garantisce che possa essere incorporata la massima quantità di aria possibile.

Inoltre, l'elenco degli ingredienti non include l'olio di palma utilizzato nel prodotto originale. Al suo posto, la società miliardaria utilizza olio di cocco e olio di girasole.

Ferrero ha risposto a una richiesta corrispondente del centro per i consumatori come segue: "Per garantire la giusta consistenza e cremosità della Nutella nel gelato a basse temperature, abbiamo scelto di utilizzare l'olio di girasole. La nostra ricetta per il gelato consegna il sapore autentico e familiare della Nutella, che è stato confermato da numerosi test dei consumatori. (...) Una certa quantità di aria è necessaria per raggiungere la consistenza, la cremosità, l'aspetto e così il sapore familiare. Possiamo confermare che il gelato soddisfa le linee guida per il gelato e può essere etichettato come gelato alla nocciola".

Il VZHH sospetta che non ci sia vera Nutella nel gelato, ma piuttosto un'altra crema di nocciole e nocciola. Tuttavia, data l'imballaggio del gelato, i consumatori potrebbero aspettarsi la vera Nutella, che potrebbe costituire un inganno.

La sentenza finale del VZHH è: Truffa a sangue freddo con una spudorata rappresentazione ingannevole.

Il Centro per i Consumatori di Amburgo è anche interessato a indagare se il gelato alla Nutella contiene effettivamente Nutella, poiché hanno già scoperto in passato un cambiamento segreto nella ricetta della crema di nocciole e nocciola. Nonostante sia più costoso e contenga meno nocciole di quanto indicato, il gelato di Ferrero viene ancora criticato per il presunto inganno sul contenuto di Nutella nel suo prodotto.

