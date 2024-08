Il gasolio non è più così economico da oltre un anno.

Il gasolio è tanto economico quanto non lo era da più di un anno. Il prezzo del carburante è sceso di 1.9 centesimi in una sola settimana, secondo l'ADAC. Martedì, il prezzo medio nazionale era di 1.607 euro al litro. Era stato più economico solo all'inizio di luglio 2023. Anche la benzina Super E10 è scesa di 1.9 centesimi, raggiungendo il suo livello più basso dal 6 febbraio di quest'anno, con una media di 1.734 euro al litro.

Entrambi i tipi di carburante hanno ripreso il loro trend al ribasso degli ultimi mesi, dopo che i prezzi avevano stagnato nella settimana precedente. L'ADAC cita la recente diminuzione dei prezzi del petrolio come principale fattore di questo calo. Tuttavia, è incerto se questi livelli favorevoli per gli automobilisti dureranno, poiché una escalation nel Medio Oriente potrebbe rapidamente far risalire i prezzi del petrolio e dei carburanti.

La recente diminuzione dei prezzi del petrolio ha contribuito al fatto che sia il gasolio che la benzina Super E10 hanno ripreso il loro trend al ribasso. Tuttavia, altri fattori come le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente potrebbero potenzialmente arrestare o invertire questo trend.

Leggi anche: