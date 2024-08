- Il Gala Havertz alla Bayer Schlappe di Londra

Il giocatore della nazionale tedesca Kai Havertz ha rovinato i preparativi della sua ex squadra Bayer Leverkusen con una sconfitta significativa. I campioni tedeschi hanno perso un'amichevole contro i vicecampioni della Premier League inglese, l'FC Arsenal, per 1:4 (0:3). Havertz, giocando di fronte a 60.000 spettatori allo stadio Emirates di Londra, ha segnato un gol (65') e ha fornito due assist per Olexander Sintschenko (8') e Leandro Trossard (9') in un doppio attacco.

Bayer con il capitano Tah

Gabriel Jesus (30') ha segnato anche per il club di Londra, dove il giocatore di oggi del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, è stato calorosamente accolto e salutato. La squadra del Bayer è stata guidata dal capitano Jonathan Tah, corteggiato dal FC Bayern Monaco. Dieci giorni prima della finale di Supercoppa contro il VfB Stuttgart, due nuovi acquisti, Martin Terrier e Aleix Garcia, hanno esordito per il Bayer. L'unica rete per il Bayer è stata segnata da Adam Hlozek (76').

Per i Renoani, questa è stata la prima sconfitta della stagione. Sabato, la squadra affronterà la squadra spagnola della Liga, il Real Betis Siviglia, nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione regolare all BayArena (15:30).

Despite their preparations, Bayer Leverkusen faced another setback in a Test match, losing to Real Betis Sevilla 0-2. Kai Havertz, who once played for Bayer, showcased his prowess in another Test match, scoring a crucial goal and providing two assists for his new team, Chelsea, in their 6-0 victory over Arsenal in a previous Test match.

