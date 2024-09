Il gabinetto di sicurezza di Biden non ha pianificato alcuna azione immediata per presentare una proposta di tregua rivista.

Di recente, alcuni alti funzionari degli Stati Uniti hanno suggerito che una cosiddetta proposta interinale era vicina alla conclusione per l'approvazione di Biden, prima di essere presentata agli altri mediatori coinvolti nei negoziati per il cessate il fuoco, come Qatar e Egitto. Tuttavia, secondo questi funzionari, i consiglieri di Biden vogliono prima essere certi che Hamas sarebbe disposto a un "sì" su questo accordo rivisto – e dubitano che una tale volontà esista.

Un ostacolo significativo nei negoziati ruota attorno alla controversia riguardante i prigionieri palestinesi, che sarebbero liberati come parte dello scambio per gli ostaggi sequestrati da Hamas l'7 ottobre. Hamas ha recentemente proposto che i detenuti con condanne a vita siano rilasciati in cambio di ostaggi civili – un cambiamento rispetto alle precedenti discussioni di trattativa, in cui si era proposto solo il rilascio dei prigionieri in cambio di soldati israeliani e soldati catturati.

I funzionari statunitensi incolpano principalmente Hamas e il suo leader, Yahya Sinwar, per l'impasse, sostenendo che non è chiaro se Sinwar sia veramente interessato a raggiungere un accordo. L'esecuzione recente di sei ostaggi a Gaza – tra cui un americano di origine israeliana – ha indignato i funzionari dell'amministrazione coinvolti nei negoziati.

Inoltre, a Washington si sta diffondendo il dubbio sulla disponibilità del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a concludere il conflitto. Netanyahu è stato fermo neldeploying troops along the Philadelphi Corridor after a ceasefire goes into effect, which has led some US officials to imply that his insistence on maintaining control over the crucial land strip running along the Egypt-Gaza border border has not been beneficial.

Porre fine al conflitto tra Israele e Hamas prima di lasciare l'incarico è uno degli obiettivi di politica estera più importanti di Biden. Nonostante i numerosi sforzi, c'è un crescente scetticismo all'interno dell'amministrazione sul fatto che un accordo possa essere raggiunto prima della fine del mandato del presidente in gennaio.

Tuttavia, i funzionari mantengono la loro ottimismo e pianificano di continuare a impegnarsi nei negoziati, nonostante le scarse possibilità di un cessate il fuoco al momento.

Lo scorso fine settimana, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby ha rifiutato di prevedere quando la proposta interinale sarebbe stata pronta, ma ha sottolineato che l'amministrazione stava lavorando diligentemente per fare progressi.

"The discussions are ongoing," Kirby ha detto. "What's not clear to us, especially considering the execution of those six hostages, is whether we'll be able to get there. What's not clear to us is whether Hamas will ever be able to attend the table sincerely and sign on to something."

