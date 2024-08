Elezioni nazionali del 2025 - Il futuro ruolo di cancelliere di Southern non fa parte del mio progetto personale.

Il capo della CSU bavarese Markus Söder non ha alcuna intenzione di candidarsi per il ruolo di Cancelliere federale, come ha sottolineato egli stesso durante un colloquio su "Bericht aus Berlin" di ARD. Ha chiarito: "Non è stato così nel '21 e non lo è ora". Se la CDU lo spingesse, si troverebbe in una situazione difficile, dovendo prendere una decisione. In generale, il partito fratello maggiore dell'Unione, la CDU, guida la nave.

Tuttavia, c'è un consenso tra il capo della CDU Friedrich Merz. Decideranno insieme. "Il nostro unico obiettivo è rovesciare la coalizione semaforo", ha ribadito Söder. "Non la faremo fallire". Entrambi i leader hanno promesso una decisione prima dell'autunno di quest'anno.

