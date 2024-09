Il futuro presidente Harris potrebbe incontrare ostacoli da parte della fazione repubblicana del Senato nel nominare un candidato alla Corte Suprema.

Se i Repubblicani riuscissero a riprendere il controllo della leadership del Senato, la Presidente Harris avrebbe bisogno del nuovo leader del GOP per organizzare un voto per il suo candidato alla Corte Suprema.

In conversazioni recenti con CNN, i candidati in pole position per la posizione di successore del leader della minoranza del Senato Mitch McConnell si sono rifiutati di impegnarsi a concedere un voto in aula a un giudice della Corte Suprema nominato da Harris.

Il senatore John Cornyn del Texas, quando interrogato su una scelta di Harris per la corte, ha risposto con una posizione non impegnativa, dicendo: " Dipende ". Ha sottolineato che il candidato avrebbe bisogno di superare il processo della commissione, implicando che la probabilità del voto dipenderebbe da questo. Cornyn ha inoltre rivelato che il processo decisionale prenderebbe in considerazione l'identità del candidato. "Non organizzerei un voto su un candidato estremista - una scelta che Harris abbraccerebbe senza dubbio", ha osservato.

John Thune, il capo dei Repubblicani al Senato del Dakota del Sud, ha espresso una posizione simile. In una discussione sul potenziale conferimento di un appuntamento giudiziario di Harris, Thune ha risposto con un casuale "Vedremo quando ci arriveremo". Ha specificato che la fattibilità della conferma dipendeva dall'individuo candidato.

Queste recenti dichiarazioni illustrano la politicizzazione del processo di conferma della Corte Suprema, a differenza del passato quando le nomine venivano confermate anche nei Senati controllati dal partito opposto. Anche se ogni parte continua ad attribuire la colpa all'altra per il crollo, la decisione di McConnell del 2016 di trattenere il seggio vacante del giudice Antonin Scalia per oltre un anno - negando così a Obama un seggio alla Corte Suprema - continua ad avere ripercussioni al Senato.

Il successivo leader del GOP verrà scelto durante la sessione congressuale "lame duck" successiva alle elezioni di novembre. Attualmente, solo Cornyn, Thune e il senatore Rick Scott della Florida sono in corsa per succedere a McConnell. Ogni senatore del GOP attuale, insieme ai nuovi membri della classe freshman, voterà. Anche se Thune e Cornyn sono visti come i favoriti per succedere a McConnell, prevedere queste competizioni interne del partito è difficile, poiché i senatori tendono a non rivelare le loro decisioni e il processo involve una scheda segreta.

Attualmente, i Repubblicani hanno un vantaggio distintivo nel conquistare il controllo del Senato a novembre, con i Democratici che devono difendersi in tre stati rossi e sette seggi competitivi. I loro unici potenziali vantaggi risiedono in Texas e Florida, ma queste opportunità sono ampiamente considerate come improbabili.

Se Harris vince, potrebbe trovarsi di fronte a un Senato dominato dai Repubblicani che potrebbe ostacolare la sua agenda o costringerla ad adattarsi alle loro richieste.

E se Trump tornasse alla presidenza, la sua autorità potrebbe essere limitata, poiché sia Cornyn che Thune hanno giurato di preservare il filibuster del Senato, rendendo necessario raccogliere 60 voti, compresi alcuni voti Democratici, per far avanzare la legislazione.

Chiedendo di collaborare con una Presidente Harris, Cornyn ha fatto un commento secco: "Saremo l'opposizione leale".

La mancanza di impegno da parte dei candidati al ruolo di futuro leader della minoranza del Senato nel concedere un voto in aula per il candidato alla Corte Suprema di Presidente Harris evidenzia la politicizzazione del processo di nomina giudiziaria.

