Il futuro candidato a cancelliere Merz sostiene riduzioni fiscali incrementali.

Il potenziale cancelliere dell'Unione, Merz, sottolinea costantemente la necessità di riduzioni fiscali per le imprese. Egli garantisce che, se diventasse cancelliere, lo farebbe in fasi. Tuttavia, Merz mira a conquistare la vittoria contro il cancelliere Scholz proprio su questa promessa, ma con un punto di forza aggiuntivo.

Con uno spazio fiscale minimo a livello federale, Merz riconosce la sfida nel fornire grandi agevolazioni fiscali. In un'intervista con Süddeutsche Zeitung (SZ), ha spiegato: "Non stiamo annunciando tagli fiscali drastici".

Invece, Merz si concentra su agevolazioni fiscali graduali e a più fasi per le imprese. Intende proporre una riforma fiscale per le imprese in più fasi. "Proporremo misure concrete per una riforma fiscale per le imprese che potrebbe essere implementata in fasi". La prevedibilità e la stabilità sono fondamentali per le imprese, ha sottolineato. "Se annunciamo il nostro programma all'inizio della legislatura, allora la riduzione delle aliquote fiscali è significativa, ma ciò che è più importante è la stabilità e la costanza per le imprese. Miriamo a presentare un programma per le persone che lavorano sodo, cioè coloro che si impegnano a svegliarsi e a completare i loro compiti ogni giorno".

Nella corsa alle elezioni federali, Merz mira a distinguersi da Scholz, non solo a livello di politica ma anche a livello personale. "La mia strada nella vita è stata diversa da quella di Mr. Scholz. Non ho scelto una carriera politica dopo un breve periodo per diventare un politico di carriera", ha detto Merz a SZ. Se accusato da Scholz di mancare di esperienza di governo, Merz risponderebbe: "Va bene, e credo che il pubblico non desideri altro della tua esperienza politica, Mr. Scholz".

Merz sottolinea il suo background economico. "Ho vissuto una lunga vita politica e una lunga vita professionale. Non ho mai lavorato come lobbista. Ho servito due grandi compagnie americane in Germania e ho una vasta esperienza con le medie imprese. Chi ha solo flirtato con la politica manca di un aspetto fondamentale dell'esperienza di vita".

La focalizzazione di Merz su agevolazioni fiscali graduali per le imprese potrebbe essere criticata come non abbastanza drastica, data la retorica dell'Unione di consistenti tagli fiscali. Tuttavia, Merz sottolinea che la chiave per il successo delle imprese si trova nella prevedibilità e nella costanza, piuttosto che nei immediati tagli delle aliquote fiscali.

