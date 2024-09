- Il furto di frutta rimane un problema perenne

Potrebbe non essere evidente quando qualcuno raccoglie occasionalmente una mela da un albero qua e là. Ma quando questo diventa un problema su scala più ampia, crea problemi per gli agricoltori, in particolare in determinate regioni dove è diventato sempre più comune di recente. Secondo il presidente dell'associazione degli agricoltori di Schwäbisch Hall - Hohenlohe-Rems, Helmut Bleher, sono stati segnalati casi di furto su larga scala di frutta o colture da proprietà private.

Scompaiono sacchi di patate, frutteti lasciati a secco

I membri dell'associazione hanno raccontato incidenti in cui sacchi di patate lasciati dai contadini lungo il bordo del campo la notte precedente erano scomparsi al mattino. "Questo è un problema significativo per un piccolo agricoltore con solo mezzo ettaro di terra", afferma Bleher. Ha anche menzionato che interi frutteti di mele sono stati saccheggiati nella zona di Heilbronn-Ohringen da ladri in un'occasione. La polizia di Ludwigsburg ha riferito due settimane fa che circa 50 chilogrammi di prugne mirabelle sono stati rubati da un frutteto a Magstadt (parte del circolo di Böblingen) tra l'inizio e la metà di agosto 2024. In modo simile, circa 30 chilogrammi di prugne sono stati presi durante lo stesso periodo a Ehningen, anch'esso entro i confini del distretto di Ludwigsburg. A Oberstenfeld (parte del circolo di Ludwigsburg), diversi chilogrammi di more sono scomparsi dai cespugli.

Nessuna statistica diffusa sui furti di frutta

La quantità esatta di frutta, vino o colture rubate annualmente e il danno risultante è sconosciuto, poiché né l'associazione degli agricoltori dello stato né l'associazione statale per la frutticoltura commerciale in Baden-Württemberg (LVEO) hanno dati in merito. Tuttavia, "i furti" sono una preoccupazione, soprattutto nelle aree vicine alle città o lungo popular cycling o sentieri escursionistici, dice un portavoce dell'LVEO. L'impatto è diverso quando 100 turisti raccolgono ciascuno una mela da un albero rispetto a un singolo passeggiatore che ne prende una, dice Bleher.

"La figura non denunciata è alta", spiega Simon Schumacher, presidente dell'associazione degli agricoltori di asparagi e fragole del Sud della Germania (VSSE). Gli agricoltori di fragole e ortaggi tendono a mantenere questi incidenti segreti per evitare incoraggiamento. Invece, l'associazione ha sviluppato un cartello per i suoi membri: raffigura un individuo mascherato con un sacco sulla spalla e il messaggio "Il raccoglimento è proibito".

Catturare i ladri è spesso difficile quando i sacchi di frutta o noci scompaiono. È possibile presentare denunce alla polizia, ma il tasso di risoluzione è basso, secondo Bleher. Attribuisce l'aumento dei furti mirati all'aumento dei prezzi degli alimentari negli ultimi tempi.

Gli agricoltori dell'associazione degli agricoltori del distretto di Sigmaringen-Biberach, principalmente coinvolti nella coltivazione di cereali o mais piuttosto che nella produzione di frutta, sono più preoccupati per i danni causati dai ladri invece. "Gli agricoltori sarebbero generalmente lieti se chiedessi il permesso prima", dice il presidente Niklas Kreeb.

Anche l'uva viene a volte rubata dai vigneti, ma non è quantificabile e non è un problema significativo, secondo il presidente dell'associazione dei viticoltori del Württemberg, Hermann Morast.

Fare marmellata di albicocche, torta di mele o intrecciare una treccia di noci? È possibile farlo legalmente senza disturbare gli agricoltori. Un tale sforzo è l'iniziativa "Fascia Gialla", che esiste da alcuni anni, utilizzando fasce legate intorno agli alberi per segnalare dove è consentito il raccoglimento. "Ogni anno, una quantità sostanziale di frutta marcisce alla base e sotto gli alberi da frutto a causa della non raccolta", scrive la città di Mosbach nel distretto del Neckar-Odenwald. Questo può aiutare a ridurre gli sprechi alimentari. Various regions in the southwest also participate in this initiative. Alternatively, according to the LVEO association: Be honest and buy from farm shops, farmers' markets, or well-stocked supermarkets.

Other farmers in different regions have also reported similar issues with crop theft.These incidents of large-scale fruit or vegetable theft extend beyond just apples and potatoes, affecting various types of crops like mirabelle plums and blackberries as well.

