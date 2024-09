- Il furto di auto in Baviera è diventato un problema notevole.

In Baviera, i furti d'auto sono aumentati del 33% lo scorso anno, secondo i dati del settore assicurativo. Nel 2023, sono stati rubati 400 veicoli assicurati, mentre nel 2024 ne sono stati rubati 600, come ha riferito il Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

In tutta la Germania, i ladri hanno rubato 14.585 auto assicurate, causando un danno totale di 310 milioni di euro. Come ha sottolineato il CEO del GDV, Jörg Asmussen, "Non solo sono stati rubati quasi il 20% in più di auto rispetto all'anno precedente, ma il danno subito dalle vittime è aumentato. In media, le compagnie assicurative hanno dovuto pagare circa 21.400 euro per ogni furto, il 6% in più rispetto all'anno precedente".

Berlino rimane l'epicentro dei furti d'auto. Lo scorso anno, sono state denunciate 4.266 auto rubate nella città, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente. In altre parole, un'auto viene rubata ogni due ore a Berlino, rendendola il luogo dove viene rubata quasi ogni terza auto in tutta la Germania, secondo Asmussen.

Attualmente, Toyota è il marchio preferito dai ladri d'auto. La lista dei modelli più frequentemente rubati include cinque modelli Toyota. In testa ci sono il Land Cruiser e le varianti della Lexus NX e Lexus UX. Gli SUV di lusso e di fascia medio-alta sono particolarmente appetibili per i ladri.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento dei furti d'auto in Germania, data la sua reputazione per la produzione di veicoli e la sicurezza. Nonostante gli sforzi del governo tedesco e del settore assicurativo, l'Unione Europea ha invitato a una maggiore cooperazione per contrastare questo problema su scala più ampia.

Leggi anche: