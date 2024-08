- Il fuoco si sta avvicinando alla località di Jüterbog.

Un incendio boschivo, un tempo utilizzato come sito di addestramento, situato vicino a Jüterbog nel Brandeburgo, si è esteso. Secondo le ultime informazioni, più di 51 ettari sono stati consumati dall'incendio, come ha rivelato un rappresentante dei vigili del fuoco. I resoconti precedenti avevano segnalato più di dodici ettari in fiamme.

L'incendio è iniziato giovedì alle 11:40, con la causa ancora da identificare. Il capo dei vigili del fuoco, Rico Walentin, ha previsto la diffusione dell'incendio a causa della presenza di munizioni vecchie sottoterra, complicando il processo di spegnimento.

Giovedì stesso, è stato dispiegato un elicottero antincendio gestito dalle forze militari. Una sentinella antincendio sarà presente durante la notte - la situazione verrà valutata nuovamente al mattino, ha annunciato il portavoce.

Secondo Walentin, il comandante dell'incidente, la regione interessata è quella in cui un incendio si è esteso su circa 700 ettari lo scorso anno. I tentativi di spegnere l'incendio sono proseguiti per giorni. Aerei e elicotteri hanno lavorato instancabilmente dal cielo. C'è stato anche un altro incidente di incendio boschivo a metà agosto.

