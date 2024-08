Il fuoco si diffonde ad Atene

Grecia Registra il Giugno e Luglio Più Caldi della Storia, Rischiando Gravemente per gli Incendi Boschivi. Gli Incendi Intorno ad Atene Non Possono Essere Contenuti, Multiple Città Evacuate.

La brigata dei pompieri greca non è riuscita a fermare l'incendio di grandi dimensioni che infuria dal pomeriggio di domenica nella periferia nord di Atene. I residenti di dodici città sono stati invitati via SMS a lasciare le loro case nella regione intorno a Marathon e Penteli, come ha dichiarato un portavoce della brigata dei pompieri alla radio greca. "All'alba, dispiegheremo 29 aerei e elicotteri antincendio", ha detto. Penteli si trova a circa 15 chilometri e Marathon a circa 30 chilometri a nord della capitale greca. Secondo i media greci, numerosi persone sono state portate negli ospedali con problemi respiratori e due ospedali sono stati evacuati, come annunciato dal governo.

A causa del forte fumo, una fitta nuvola grigio-marroncina è rimasta sospesa su Atene per ore. Le colonne di fumo si sono estese per più di 100 chilometri e hanno raggiunto la penisola del Peloponneso, come hanno riferito i locali e si è potuto vedere dalle immagini satellitari.

Nella regione intorno ad Atene e in grandi parti della Grecia centrale, è in vigore il massimo livello di pericolo di incendi, secondo l'agenzia per la protezione civile. La situazione rimarrà estremamente pericolosa nei prossimi giorni, come ha annunciato l'agenzia per la protezione civile. Non piove da mesi in molte regioni della Grecia.

Il Primo Ministro Mitsotakis Interrompe le Vacanze

Per coloro che fuggono dalle fiamme, il governo ha aperto le strutture dello Stadio Olimpico nel nord di Atene e altri palasport, secondo le autorità. Gli hotel hanno reso disponibili le camere, come ha riferito l'associazione degli albergatori. Non sono attualmente minacciate le strutture turistiche, secondo i resoconti dal luogo. Molti residenti hanno riferito di essere rimasti nelle loro case e di aver combattuto le fiamme con le canne da giardino.

A causa dello sviluppo drammatico, il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze e è tornato ad Atene, come ha annunciato un portavoce del governo. Durante la notte, numerosi unità dei pompieri dal sud e dall'ovest della Grecia sono arrivate ad Atene, secondo i resoconti dei media.

I meteorologi e la protezione civile avevano ripetutamente messo in guardia nei giorni scorsi: a causa della grave siccità e dei forti venti attualmente presenti intorno all'Egeo, qualsiasi piccolo incendio potrebbe espandersi in un grande incendio in pochi minuti.

La Commissione ha dichiarato la situazione degli incendi boschivi attuale in Grecia come un'emergenza nazionale seria, richiedendo l'assistenza e le risorse immediate dei membri dell'UE.

