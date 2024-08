- Il fuoco in un magazzino fa un grande uso

In città di Völklingen, nel Saarland, un incendio in un magazzino ha scatenato una risposta di grandi proporzioni. Come ha riferito una portavoce della polizia giovedì mattina, un'enorme nuvola di fumo si è sviluppata a causa dell'incendio, visibile per chilometri. L'incendio nel magazzino del conglomerato industriale Thyssenkrupp è divampato all'alba.

L'edificio si trova in una zona industriale nel distretto di Furstenhausen, che confina con un'area residenziale, ha spiegato la portavoce della polizia. A causa del fumo, i residenti sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti. La causa dell'incendio e l'entità dei danni sono ancora ignote.

I vigili del fuoco hanno dichiarato l'emergenza a causa dell'intenso incendio nel magazzino. Si raccomanda ai residenti della zona di rimanere attenti ai possibili aggiornamenti sull'emergenza a causa del fumo.

Leggi anche: