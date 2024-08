- Il fuoco della foresta di Jüterbog si espande, attirando la presenza di Baerbock.

L'incendio nella foresta vicino a Jüterbog si è esteso ulteriormente. Attualmente, circa 27 ettari sono sotto il suo controllo, come ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. In precedenza, giovedì sera, erano solo 21 ettari. Nella lotta contro l'inferno, un elicottero antincendio e due autopompe erano in aria, mentre un totale di 32 operatori dei servizi di emergenza erano a terra, secondo il dipartimento dei vigili del fuoco.

Non c'è ancora motivo di allarme, secondo il responsabile della protezione antincendio boschivo del Brandeburgo, Raimund Engel. Ha dichiarato che l'incendio è "lontano dall'essere allarmante". Né insediamenti né infrastrutture sono situati nelle vicinanze.

"L'incendio potrebbe ancora diffondersi fino alle linee di controllo", ha osservato Engel. Le linee di controllo sono ampi sentieri e spazi aperti che i vigili del fuoco possono raggiungere, consentendo loro di contenere l'incendio. Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco, le fiamme non hanno ancora raggiunto le linee di protezione antincendio.

Engel ritiene improbabile che l'incendio superi queste linee di controllo. Spazi aperti più ampi compongono generalmente queste linee. In alcuni punti in cui non sono così ampi, verranno prese tutte le misure per prevenire un'eventuale fuoriuscita. "Sono ottimista", ha detto Engel.

Baerbock sul luogo

La ministra degli Affari Esteri tedesca, Annalena Baerbock (Verdi), ha partecipato a una riunione prevista nelle vicinanze. Le sono state mostrate le aree colpite da un incendio boschivo nel 2019, che stanno gradualmente recuperando. Riguardo alle conseguenze degli incendi boschivi e a quello attuale, Baerbock ha suggerito che le condizioni per gestirli costituiscono anche una questione di sicurezza nazionale.

"Abbiamo bisogno di più finanziamenti per tutte le aree della sicurezza", ha affermato Baerbock. Ciò include anche la lotta contro gli incendi boschivi. Il problema della lotta contro gli incendi boschivi è, secondo la ministra, "solo un esempio di come dobbiamo riconsiderare le nostre priorità in materia di sicurezza nazionale".

**La strategia di sicurezza nazionale del governo federale comprende "la protezione delle nostre condizioni di vita naturali". Alluvioni estreme, cambiamenti climatici e incendi boschivi rappresentano anche minacce per la sicurezza interna, ha spiegato Baerbock. Ciò significa che le competenze e le risorse necessarie per affrontare queste sfide devono essere rese disponibili. Tuttavia, la questione del finanziamento in situazioni di bilancio stretto rimane un problema

