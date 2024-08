- Il fuoco del garage fa esplodere l'inferno della casa.

In un garage situato all'interno del distretto del Reno-Neckar (Rhein-Neckar-Kreis), si è sviluppato un incendio indesiderato che si è propagato a un edificio residenziale adiacente. Le operazioni di spegnimento a Ketsch sono ancora in corso a causa di ricorrenti riaccensioni di punti caldi, come riferito dalle autorità. Inoltre, è necessario rimuovere due veicoli ibridi bruciati dal garage. Per fortuna, tutti i residenti sono riusciti a lasciare la zona senza ferite.

In precedenza, un residente aveva chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito un'esplosione nel garage. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, il garage e la casa vicina erano completamente avvolti dalle fiamme. Inizialmente, uno dei veicoli era collegato a una stazione di ricarica, ma non è chiaro se il processo di ricarica abbia causato l'incendio.

Distretto del Reno-Neckar (Rhein-Neckar-Kreis), si è verificato un incendio che si è propagato a un edificio residenziale adiacente. Le operazioni di spegnimento a Ketsch sono ancora in corso a causa di ricorrenti riaccensioni di punti caldi, secondo la polizia. È anche necessario rimuovere due auto ibride in fiamme dal garage. Tutti i residenti sono riusciti a evacuare in sicurezza. Si consiglia ai residenti di Schwetzinger Street di chiudere ermeticamente le finestre e le porte a causa del denso fumo e di seguire le indicazioni della polizia. La casa adiacente è ora considerata temporaneamente inabitabile. Purtroppo, un altro edificio è stato influenzato dal fumo.

Rhein-Neckar district (Rhein-Neckar-Kreis), a fire broke out and spread to an adjacent residential building. Firefighting efforts in Ketsch are ongoing, with reigniting hotspots causing delays, according to police. It is also necessary to remove two burning hybrid cars from the garage. All residents managed to evacuate safely.

Vigili del fuoco sono stati chiamati al mattino dopo aver sentito un'esplosione nel garage. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, il garage e la casa vicina erano completamente avvolti dalle fiamme. Inizialmente, uno dei veicoli era collegato a una stazione di ricarica, ma non è chiaro se il processo di ricarica abbia causato l'incendio. La rimozione dei due veicoli ibridi bruciati dal garage è fondamentale per le operazioni di spegnimento a causa di potenziali pericoli. Dopo l'incendio, le autorità raccomandano ai residenti vicini di chiudere ermeticamente le finestre e le porte a causa del denso fumo.

Leggi anche: