- Il funzionario pubblico sostiene una nuova regolamentazione incentrata sui servizi di restauro

Il Commissario per il Ripristino in Sassonia-Anhalt, Johannes Beleites, ritiene che sia ora di dare un sollievo più facile alle persone che hanno sofferto sotto il regime SED. Ha dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa: "Questa è la nostra ultima occasione per modificare il quadro giuridico in modo che coloro che ne sono stati colpiti possano accogliere la democrazia e lo stato di diritto con gioia". Si riferisce a coloro che sono stati ingiustamente imprigionati nella DDR, hanno subito ingiustizie nelle case per bambini e nei centri di detenzione minorile, sono stati utilizzati come soggetti per il doping o hanno subito abusi psicologici o fisici.

Una proposta per queste nuove regolamentazioni della riabilitazione è attualmente in discussione nel Bundestag e nel Bundesrat. Tuttavia, non è chiaro quali gruppi saranno inclusi e quali standard di prova saranno stabiliti.

Secondo Beleites, la nuova legge sulla riabilitazione dovrebbe assomigliare al diritto militare, che presume che i problemi di salute successivi derivino dal servizio militare.

Molte persone hanno trascorso decenni a combattere in tribunale per i loro diritti, spesso sentendosi umiliate durante il processo. Devono dimostrare che i loro problemi di salute derivano dalla loro incarcerazione e repressione. Gli esperti costosi possono rimetterli in un setting processuale, traumatizzandoli ulteriormente. Gli ufficiali che non hanno vissuto il sistema della DDR potrebbero non comprendere le crisi esistenziali affrontate dagli interessati, richiedendo spiegazioni.

"Stiamo trattando un grande gruppo di persone come nemici", ha sottolineato Beleites. I parenti, i figli e gli amici degli interessati assistono a queste continue difficoltà. "Non dovrebbe essere così", ha sottolineato.

La significativa domanda del fondo per le difficoltà della Sassonia-Anhalt dimostra il bisogno tra gli interessati. Il fondo è passato da 50.000 euro l'anno scorso a 100.000 euro quest'anno, ma si prevede che si esaurirà prima di poter gestire tutte le domande.

Lo scorso anno sono state presentate 40 domande, di cui 12 hanno ricevuto 46.519 euro. Finora quest'anno sono state presentate 48 domande, con circa 50.000 euro erogati. Possono essere concessi fino a 5.000 euro in caso di difficoltà finanziarie, ad esempio per migliorare la mobilità attraverso una bicicletta elettrica o per i lavori domestici.

